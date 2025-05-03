03.05.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-1-2-3
13
Шимакович
26
Калинин
67
Бегунов
5
Апетенок
32
Пигас
6
Мякиш
8
Демченко
7
Малашевич
37
Цепенков
21
Шевченко
30
Джимет
4-1-1-2-2
12
Харитонов
3
Жумаев
23
Наумов
17
Новых
24
Макушинский
30
Башилов
20
Краснов
9
Леонович
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
9
Теверов
21
Шевченко
24
Вакулич
24
Вакулич
21
Шевченко
8
Демченко
19
Гречихо
19
Гречихо
8
Демченко
30
Джимет
10
Варданян
10
Варданян
30
Джимет
6
Мякиш
7
Бакич
7
Бакич
6
Мякиш
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
80
Ксенофонтов
55
Гирс
55
Гирс
80
Ксенофонтов
9
Леонович
11
Куадио
11
Куадио
9
Леонович
Остались в запасе
Динамо Мн
Витебск
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Динамо Мн - Витебск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Витебска», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Витебск»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»