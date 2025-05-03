Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо Мн» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Динамо Мн» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 13:50
Динамо Мн
03.05.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Витебск
58' К. Цепенков 84' К. Варданян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
10
Карен Варданян
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
4-1-2-3
13
Шимакович
26
Калинин
67
Бегунов
5
Апетенок
32
Пигас
6
Мякиш
8
Демченко
7
Малашевич
37
Цепенков
21
Шевченко
30
Джимет
4-1-1-2-2
12
Харитонов
3
Жумаев
23
Наумов
17
Новых
24
Макушинский
30
Башилов
20
Краснов
9
Леонович
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
9
Теверов
21
Шевченко
24
Вакулич
24
Вакулич
21
Шевченко
8
Демченко
19
Гречихо
19
Гречихо
8
Демченко
30
Джимет
10
Варданян
10
Варданян
30
Джимет
6
Мякиш
7
Бакич
7
Бакич
6
Мякиш
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
80
Ксенофонтов
55
Гирс
55
Гирс
80
Ксенофонтов
9
Леонович
11
Куадио
11
Куадио
9
Леонович
Остались в запасе
Динамо Мн
Витебск
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Динамо Мн - Витебск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Витебска», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн»«Витебск»

«Динамо Мн» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Динамо Мн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
23
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
Вчера, 18:06
2
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
20 июня
1
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
19 июня
1
Новые подробности отстранения Адиева от работы в «МЛ Витебске»
16 июня
Адиева отстранили от работы в клубе из Беларуси менее чем через 2 месяца после назначения
16 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+