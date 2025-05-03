Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Витебска», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.

Матч будет транслировать «PARI».