02.05.2025, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
2-1-4-1-2
30
Сороко
5
Вегеря
32
Михаленко
89
Арутюнян
63
Олимзода
99
Мялковский
11
Ловец
6
Ишутин
15
Орешкевич
89
Французов
5
Власенко
3-1-2-2-2
35
Скопец
4
Мартынов
98
Свидинский
23
Лях
7
Свирепа
68
Жульпа
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
77
Каргбо
29
Шарль
15
Орешкевич
99
Волков
99
Волков
15
Орешкевич
11
Ловец
2
Атила
2
Атила
11
Ловец
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
27
Пилецкий
8
Костров
8
Костров
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
17
Черноок
8
Ануфриев
29
Шарль
11
Прудников
11
Прудников
29
Шарль
Остались в запасе
Арсенал
БАТЭ
1
Иван Санько
ВР
31
Даниил Полянский
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
34
Daniil Martinovich
ВР
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
31
Даниил Полянский
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
34
Daniil Martinovich
ВР
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Арсенал - БАТЭ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «БАТЭ», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»