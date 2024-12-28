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  • «Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

«Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

28 декабря 2024, 21:35
Лацио
28.12.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
27' Ф. Деле-Баширу
88' М. Брешианини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
19
Булайе Диа
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
4-1-2-1-2
94
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
13
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
17
Чауна
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
5
Колашинац
13
Эдерсон
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
22
Лукман
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
11
Кастелланос
8
Кастровилли
8
Кастровилли
11
Кастелланос
17
Чауна
18
Исаксен
18
Исаксен
17
Чауна
10
Дзакканьи
19
Диа
19
Диа
10
Дзакканьи
4
Хин
3
Коссуну
3
Коссуну
4
Хин
5
Колашинац
4
Брешианини
4
Брешианини
5
Колашинац
17
Де Кетеларе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Пашалич
77
Дзаппакоста
11
Куадрадо
11
Куадрадо
77
Дзаппакоста
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
6
11
Офсайды
0
3
Количество передач
367
537
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.62
2.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Аталанты», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта»

«Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Лацио
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