28.12.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-1-2
94
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
13
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
17
Чауна
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
5
Колашинац
13
Эдерсон
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
22
Лукман
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
11
Кастелланос
8
Кастровилли
8
Кастровилли
11
Кастелланос
17
Чауна
18
Исаксен
18
Исаксен
17
Чауна
10
Дзакканьи
19
Диа
19
Диа
10
Дзакканьи
4
Хин
3
Коссуну
3
Коссуну
4
Хин
5
Колашинац
4
Брешианини
4
Брешианини
5
Колашинац
17
Де Кетеларе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Пашалич
77
Дзаппакоста
11
Куадрадо
11
Куадрадо
77
Дзаппакоста
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
6
11
Офсайды
0
3
Количество передач
367
537
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.62
2.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Аталанты», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»