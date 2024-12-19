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  • «Панатинаикос» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

«Панатинаикос» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
Панатинаикос
19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Мн
33' А. Еремеефф 54' Тете 65' Тете 84' Ф. Иоаннидис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
(К) ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
20
Неманья Максимович
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Тете
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
(К) ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
9
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
81
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Панатинаикос
1
Клидман Лило
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
77
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
3
Джозеф Окоро
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
30
Макс
21
Едвай
15
Ингасон
27
Коцирас
15
Арао
20
Максимович
8
Унаи
31
Джуричич
21
Тете
19
Еремеефф
3-3-3-1
21
Лапоухов
26
Калинин
4
Гаврилович
67
Бегунов
32
Пигас
25
Куликов
5
Рай
98
Подстрелов
8
Демченко
9
Жердев
81
Мельниченко
30
Макс
25
Младенович
25
Младенович
30
Макс
8
Унаи
30
30
8
Унаи
15
Арао
11
Бакасетас
11
Бакасетас
15
Арао
31
Джуричич
77
Мансини
77
Мансини
31
Джуричич
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
9
Жердев
3
Окоро
3
Окоро
9
Жердев
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
8
Демченко
20
Школик
20
Школик
8
Демченко
81
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
81
Мельниченко
Остались в запасе
Панатинаикос
Динамо Мн
1
Клидман Лило
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Панатинаикос - Динамо Мн
3
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
17
Офсайды
3
2
Количество передач
602
273
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Динамо» Минск, 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Динамо» Минск

«Панатинаикос» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо Мн Панатинаикос
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