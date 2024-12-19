19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Панатинаикос
Панатинаикос
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
30
Макс
21
Едвай
15
Ингасон
27
Коцирас
15
Арао
20
Максимович
8
Унаи
31
Джуричич
21
Тете
19
Еремеефф
3-3-3-1
21
Лапоухов
26
Калинин
4
Гаврилович
67
Бегунов
32
Пигас
25
Куликов
5
Рай
98
Подстрелов
8
Демченко
9
Жердев
81
Мельниченко
30
Макс
25
Младенович
25
Младенович
30
Макс
8
Унаи
30
30
8
Унаи
15
Арао
11
Бакасетас
11
Бакасетас
15
Арао
31
Джуричич
77
Мансини
77
Мансини
31
Джуричич
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
9
Жердев
3
Окоро
3
Окоро
9
Жердев
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
8
Демченко
20
Школик
20
Школик
8
Демченко
81
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
81
Мельниченко
Остались в запасе
Панатинаикос
Динамо Мн
1
Клидман Лило
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Панатинаикос - Динамо Мн
3
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
17
Офсайды
3
2
Количество передач
602
273
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Динамо» Минск, 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Динамо» Минск
- Матч можно посмотреть на канале «Оkko».
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Источник: «Бомбардир»