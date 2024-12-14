14.12.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
Венеция
4-2-1-3
16
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
13
Данило
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
МакКенни
9
Влахович
11
Йылдыз
21
Веа
4-4-1-1
1
Станкович
7
Дзампано
30
Свобода
21
Идзес
33
Шверко
41
Кавилья
8
Андерсен
6
Бусио
77
Эллертссон
21
Ористанио
20
Похьянпало
13
Данило
5
Локателли
5
Локателли
13
Данило
8
Коопмейнерс
21
Луис
21
Луис
8
Коопмейнерс
37
Савона
44
Фаджоли
44
Фаджоли
37
Савона
11
Йылдыз
23
Гонсалес
23
Гонсалес
11
Йылдыз
21
Веа
7
Консейсау
7
Консейсау
21
Веа
30
Свобода
15
Альтаре
15
Альтаре
30
Свобода
8
Андерсен
26
Кандела
26
Кандела
8
Андерсен
20
Похьянпало
9
Йебоа
9
Йебоа
20
Похьянпало
77
Эллертссон
89
Чрнигой
89
Чрнигой
77
Эллертссон
21
Ористанио
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
21
Ористанио
Остались в запасе
Ювентус
Венеция
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Василие Аджич
ЦП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
12
Бруно Бертинато
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
8
Исса Думбия
ЦП
27
Саад Эль-Хаддад
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Василие Аджич
ЦП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
12
Бруно Бертинато
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
8
Исса Думбия
ЦП
27
Саад Эль-Хаддад
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Ювентус - Венеция
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
8
Офсайды
2
0
Количество передач
681
305
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Венеции», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Венеция»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»