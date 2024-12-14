Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ювентус» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Ювентус» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 21:35
Ювентус
14.12.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Венеция
19' Ф. Гатти 90+5' Д. Влахович (П)
61' М. Эгилл Эллертссон 83' Д. Идзес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Данило
(К) ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Тимоти Веа
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К) ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
12
Бруно Бертинато
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
26
Антонио Кандела
ПЗ
8
Исса Думбия
ЦП
27
Саад Эль-Хаддад
АП
9
Джон Йебоа
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-2-1-3
16
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
13
Данило
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
МакКенни
9
Влахович
11
Йылдыз
21
Веа
4-4-1-1
1
Станкович
7
Дзампано
30
Свобода
21
Идзес
33
Шверко
41
Кавилья
8
Андерсен
6
Бусио
77
Эллертссон
21
Ористанио
20
Похьянпало
13
Данило
5
Локателли
5
Локателли
13
Данило
8
Коопмейнерс
21
Луис
21
Луис
8
Коопмейнерс
37
Савона
44
Фаджоли
44
Фаджоли
37
Савона
11
Йылдыз
23
Гонсалес
23
Гонсалес
11
Йылдыз
21
Веа
7
Консейсау
7
Консейсау
21
Веа
30
Свобода
15
Альтаре
15
Альтаре
30
Свобода
8
Андерсен
26
Кандела
26
Кандела
8
Андерсен
20
Похьянпало
9
Йебоа
9
Йебоа
20
Похьянпало
77
Эллертссон
89
Чрнигой
89
Чрнигой
77
Эллертссон
21
Ористанио
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
21
Ористанио
Остались в запасе
Ювентус
Венеция
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Василие Аджич
ЦП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
12
Бруно Бертинато
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
8
Исса Думбия
ЦП
27
Саад Эль-Хаддад
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Василие Аджич
ЦП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
12
Бруно Бертинато
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
8
Исса Думбия
ЦП
27
Саад Эль-Хаддад
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Ювентус - Венеция
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
8
Офсайды
2
0
Количество передач
681
305
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Венеции», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Венеция»

«Ювентус» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Венеция Ювентус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
Вчера, 20:55
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
Вчера, 11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+