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  • «Динамо» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

«Динамо» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

10 декабря 2024, 19:35
Динамо Загреб
10.12.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 0
Завершен
Селтик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
(К) ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
18
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
28
Паулу Бернарду
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
41
Рео Хатате
ЦП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
86
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
7
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
27
Арне Энгелс
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-2-2-2
1
Загорац
33
Ристовски
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
18
Пьерр-Габриэль
26
Рог
16
Батурина
18
Шпикич
80
Качавенда
17
Куленович
7
Пьяца
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
6
Трасти
20
Картер-Викерс
32
Тэйлор
28
Бернарду
42
МакГрегор
41
Хатате
19
Кюн
7
Фурухаси
11
Маэда
16
Батурина
7
Стойкович
7
Стойкович
16
Батурина
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
18
Шпикич
7
Мбюкю
7
Мбюкю
18
Шпикич
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
28
Бернарду
27
Энгелс
27
Энгелс
28
Бернарду
41
Хатате
14
МакКован
14
МакКован
41
Хатате
11
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
11
Маэда
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
Остались в запасе
Динамо Загреб
Селтик
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
86
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
12
Вильями Синисало
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Майк Навроцки
ЦЗ
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
86
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Майк Навроцки
ЦЗ
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Динамо Загреб - Селтик
2
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Количество передач
292
642
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Селтика», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Селтик»

«Динамо» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Селтик Динамо Загреб
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