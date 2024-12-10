Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
4-2-2-2
1
Загорац
33
Ристовски
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
18
Пьерр-Габриэль
26
Рог
16
Батурина
18
Шпикич
80
Качавенда
17
Куленович
7
Пьяца
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
6
Трасти
20
Картер-Викерс
32
Тэйлор
28
Бернарду
42
МакГрегор
41
Хатате
19
Кюн
7
Фурухаси
11
Маэда
16
Батурина
7
Стойкович
7
Стойкович
16
Батурина
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
18
Шпикич
7
Мбюкю
7
Мбюкю
18
Шпикич
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
28
Бернарду
27
Энгелс
27
Энгелс
28
Бернарду
41
Хатате
14
МакКован
14
МакКован
41
Хатате
11
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
11
Маэда
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
Остались в запасе
Динамо Загреб
Селтик
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
86
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
12
Вильями Синисало
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Майк Навроцки
ЦЗ
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
86
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Майк Навроцки
ЦЗ
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Динамо Загреб - Селтик
2
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Количество передач
292
642
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Селтика», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Селтик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»