Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Байер» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Байер» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 16:20
Байер
07.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
6' Ф. Вирц 21' Д. Та
84' М. Гилявоги
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Санкт-Паули
1
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
5
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
22
Джексон Ирвин
(К) ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
1
Матей Коварж
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
27
Керим Алайбегович
ЦФ
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
14
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
3-3-2-2
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
3
Хинкапе
20
Гримальдо
10
Джака
13
Артур
14
Паласиос
24
Гарсия
17
Вирц
23
Телла
4-1-2-1-2
1
Васили
2
Салиакас
4
Немет
5
Валь
29
Треу
11
Бухалфа
8
Смит
22
Ирвин
21
Афолаян
19
Эггештайн
9
Гилявоги
20
Гримальдо
6
Белосян
6
Белосян
20
Гримальдо
14
Паласиос
30
Фримпонг
30
Фримпонг
14
Паласиос
23
Телла
8
Андрих
8
Андрих
23
Телла
17
Вирц
11
Терье
11
Терье
17
Вирц
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
11
Бухалфа
10
Синани
10
Синани
11
Бухалфа
21
Афолаян
14
14
21
Афолаян
4
Немет
25
Дзвигала
25
Дзвигала
4
Немет
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Остались в запасе
Байер
Санкт-Паули
1
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
27
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Maurides
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
27
Керим Алайбегович
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Maurides
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Байер - Санкт-Паули
1
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
10
Офсайды
3
2
Количество передач
662
385
Сейвы
3
0
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Санкт-Паули», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Санкт-Паули»

Байер – Санкт-Паули матч 7 декабря

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Байер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
25 июля
1
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
1
Фото«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов
23 июля
Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»
22 июля
2
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
22 июля
5
Фомин описал Шварца двумя словами
22 июля
«Бавария» готовит предложение по защитнику «Барселоны»
18 июля
В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»
17 июля
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»
17 июля
Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»
17 июля
10
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
15 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+