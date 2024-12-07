07.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-2
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
3
Хинкапе
20
Гримальдо
10
Джака
13
Артур
14
Паласиос
24
Гарсия
17
Вирц
23
Телла
4-1-2-1-2
1
Васили
2
Салиакас
4
Немет
5
Валь
29
Треу
11
Бухалфа
8
Смит
22
Ирвин
21
Афолаян
19
Эггештайн
9
Гилявоги
20
Гримальдо
6
Белосян
6
Белосян
20
Гримальдо
14
Паласиос
30
Фримпонг
30
Фримпонг
14
Паласиос
23
Телла
8
Андрих
8
Андрих
23
Телла
17
Вирц
11
Терье
11
Терье
17
Вирц
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
11
Бухалфа
10
Синани
10
Синани
11
Бухалфа
21
Афолаян
14
14
21
Афолаян
4
Немет
25
Дзвигала
25
Дзвигала
4
Немет
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Остались в запасе
Байер
Санкт-Паули
1
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
27
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Maurides
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
27
Керим Алайбегович
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Maurides
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Байер - Санкт-Паули
1
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
10
Офсайды
3
2
Количество передач
662
385
Сейвы
3
0
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Санкт-Паули», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Санкт-Паули»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»