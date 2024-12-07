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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 18:50
Аль-Хиляль
07.12.2024, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Раед
42' С. Милинкович-Савич 88' М. Леонардо 90+14' А. аль-Булеахи
7' К. Эль-Беркауи 78' Я. Сунбул
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
28
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
32
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
12
Матиас Норманн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
11
Амир Саюд
АП
33
Карим Эль-Беркауи
(К) ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
23
Мохамед Канно
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
18
Найеф Азази
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Буну
16
Лоди
87
Тамбакти
3
аль-Булеахи
16
Аль-Давсари
20
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
3-3-1-1-1
99
Морейра
2
Хавсави
16
21
Гонсалес
32
Аль-Давсари
12
Норманн
13
Аль-Юсеф
17
Абид
11
Саюд
33
Эль-Беркауи
16
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
16
Лоди
16
Аль-Давсари
23
Канно
23
Канно
16
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
Сунбул
4
4
Сунбул
13
Аль-Юсеф
94
Аль-Радже
94
Аль-Радже
13
Аль-Юсеф
33
Эль-Беркауи
45
Сунбул
45
Сунбул
33
Эль-Беркауи
12
Норманн
18
Азази
18
Азази
12
Норманн
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Раед
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
50
Мешари Саньор
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Раед
2
4
Всего ударов по воротам
35
3
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
14
1
Нарушения
6
6
Офсайды
1
3
Количество передач
598
226
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
18
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
28
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Раеда», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Раед Аль-Хиляль
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