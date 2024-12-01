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  • «Сочи» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Сочи» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 13:50
Сочи
01.12.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
21' П. Мелешин 36' К. Кравцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
18
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Максим Лаук
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
3-4-2-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
4
Кожемякин
17
Макарчук
14
Кравцов
14
Сааведра
28
Магаль
10
Крамарич
59
Барт
11
Мелешин
3-3-1-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
22
Гюрджан
4
Абрамов
22
Горелов
13
Почивалин
42
Кириллов
53
Дерюгин
33
Фартуна
11
Караев
28
Магаль
39
Маслов
39
Маслов
28
Магаль
4
Кожемякин
91
Суслов
91
Суслов
4
Кожемякин
10
Крамарич
18
Лазарев
18
Лазарев
10
Крамарич
11
Мелешин
77
Писарский
77
Писарский
11
Мелешин
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
4
Абрамов
11
Апеков
11
Апеков
4
Абрамов
11
Караев
17
Лаук
17
Лаук
11
Караев
Остались в запасе
Сочи
КАМАЗ
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
76
Илья Купцов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Сочи - КАМАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «КАМАЗ», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «КАМАЗ»

«Сочи» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Сочи
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