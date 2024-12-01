01.12.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-4-2-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
4
Кожемякин
17
Макарчук
14
Кравцов
14
Сааведра
28
Магаль
10
Крамарич
59
Барт
11
Мелешин
3-3-1-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
22
Гюрджан
4
Абрамов
22
Горелов
13
Почивалин
42
Кириллов
53
Дерюгин
33
Фартуна
11
Караев
28
Магаль
39
Маслов
39
Маслов
28
Магаль
4
Кожемякин
91
Суслов
91
Суслов
4
Кожемякин
10
Крамарич
18
Лазарев
18
Лазарев
10
Крамарич
11
Мелешин
77
Писарский
77
Писарский
11
Мелешин
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
4
Абрамов
11
Апеков
11
Апеков
4
Абрамов
11
Караев
17
Лаук
17
Лаук
11
Караев
Остались в запасе
Сочи
КАМАЗ
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
76
Илья Купцов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Сочи - КАМАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «КАМАЗ», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»