01.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-2-2-2
1
Штепа
61
Ужгин
4
Ибрагимов
5
Евдокимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
18
Николаев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
3-3-2-1-1
71
Мамин
46
Мамин
2
Бегич
16
Итало
34
Маргасов
6
Сунгатулин
22
Бевеев
5
Егорычев
27
Чудин
97
Ишков
10
Секулич
19
Руденко
20
Пивоваров
20
Пивоваров
19
Руденко
18
Николаев
26
Пелих
26
Пелих
18
Николаев
10
Бамматгереев
33
Арбузов
33
Арбузов
10
Бамматгереев
34
Маргасов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
34
Маргасов
22
Бевеев
44
Малькевич
44
Малькевич
22
Бевеев
27
Чудин
8
Аюпов
8
Аюпов
27
Чудин
5
Егорычев
11
Ионов
11
Ионов
5
Егорычев
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
Остались в запасе
Чайка
Урал
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
77
Денис Щербицкий
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Чайка - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Урала», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»