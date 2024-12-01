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  • «Чайка» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Чайка» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 12:50
Чайка
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Урал
90' А. Хохлачев
45' М. Секулич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
18
Олег Николаев
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
20
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
26
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Штепа
61
Ужгин
4
Ибрагимов
5
Евдокимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
18
Николаев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
3-3-2-1-1
71
Мамин
46
Мамин
2
Бегич
16
Итало
34
Маргасов
6
Сунгатулин
22
Бевеев
5
Егорычев
27
Чудин
97
Ишков
10
Секулич
19
Руденко
20
Пивоваров
20
Пивоваров
19
Руденко
18
Николаев
26
Пелих
26
Пелих
18
Николаев
10
Бамматгереев
33
Арбузов
33
Арбузов
10
Бамматгереев
34
Маргасов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
34
Маргасов
22
Бевеев
44
Малькевич
44
Малькевич
22
Бевеев
27
Чудин
8
Аюпов
8
Аюпов
27
Чудин
5
Егорычев
11
Ионов
11
Ионов
5
Егорычев
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
Остались в запасе
Чайка
Урал
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
77
Денис Щербицкий
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Чайка - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Урала», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«Урал»

«Чайка» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Чайка
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