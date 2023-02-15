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02.06.2017 20:55Дзюба не станет победителем Кубка конфедераций. Фурсенко покушается на гимн «Зенита». Дайджест событий дняЗюганову не нравятся легионеры в РФПЛ. «Зенит» хочет купить 100-миллионного Белотти. Кубок конфедераций все-таки покажут в России. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.7
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12.03.2017 14:00«Бавария» вынесла «Арсенал» из Лиги чемпионов, а в АПЛ лондонцы пока пролетают даже мимо первой четверки. На фоне этого кризиса лучший бомбардир команды Алексис Санчес твердо настроен уйти уже этим летом. Разбираемся, кем «Арсенал» заменит свою главную звезду.6
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06.03.2017 19:30Форвард «Торино» Андреа Белотти забил три гола в ворота «Палермо», выйдя на первое место в списке бомбардиров Серии А. «Бомбардир» рассказывает о главном нападающем Италии, которому точно не грозит судьба Балотелли.16