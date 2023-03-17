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  • Разбираем первый за год состав России: больше всего игроков «Спартака», три новичка, Миранчук и Головин приедут

Разбираем первый за год состав России: больше всего игроков «Спартака», три новичка, Миранчук и Головин приедут

17 марта 2023, 11:37
23

Сборная России и главный тренер Валерий Карпин официально назвали состав команды на учебно-тренировочный сбор, который начнется 19 марта. Вот список:

Какая разбивка по клубам?

На удивление, от «Зенита», который возглавляет турнирную таблицу РПЛ, поехало всего 2 человека. Зато самую большую делегацию прислал «Спартак». Там сразу 8 человек.

В этот раз приехали легионеры – причину назвал сам Карпин

Отличительная особенность этого состава – появление Александра Головина и Алексея Миранчука в составе. Они не участвовали в матчах сборной России в прошлом году. Сейчас у Валерия Карпина было объяснение:

«Очевидно, что он [список] составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами – это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России.

Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется».

Дзюба не попал, но это ожидаемое событие

Независимо от выступлений Артема Дзюбы, вокруг него и вызова в сборную всегда много ажиотажа. Этот год Дзюба начал с чистого листа: вернулся в российский футбол, подписал контракт с «Локомотивом» и действительно будто бы пытается разогнаться. Главные моменты из первых матчей Дзюбы в этом году:

  • РПЛ – 2 матча, 3 гола (все 3 – в ворота карпиновского «Ростова»);
  • Кубок России – 2 матча со «Спартаком», 0 голов;
  • В последнем матче в чемпионате (против «Ахмата») он даже примерял капитанскую повязку. Дмитрий Баринов отбывал дисквалификацию. А Станислав Магкеев, который был капитаном в начале встречи, удалился – должность перешла к Дзюбе. Позже он рассказывал: «я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу – Михалычу [Михаил Галактионов], Анатоличу [Олег Левин]. Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже».

Дзюба не попал в расширенный список сборной, не попал и в окончательный. Многие обсуждали его конфликт с Карпиным. Сергей Песьяков говорил об этом так: «Понятно, когда забиваешь три [хет-трик Дзюбы в ворота «Ростова»], можно что угодно говорить… Давайте прямо скажем, они – не друзья. Есть какой‑то… не конфликт, конфликта никакого нет, а скорее есть некий бэкграунд.

Наверное, Дзюбе приятно обыграть Георгича, а Георгичу – «Локомотив». Но я думаю, что эта тема просто перегревается прессой. У них у самих есть, может, 5% только от того, что пишут».

Кстати, как настроение у самого Дзюбы? Об игре в сборной он говорил так: «Конечно, нет [на вопрос, думает ли он о завершении карьеры в сборной]. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие».

В сборной три новичка – один только раз сыграл в молодежке

Вот список:

1. Илья Помазун. У него один матч за сборную U21 – и тот случился в 2017 году.

2. Даниил Денисов. У него больше опыта игры за молодежку: попадал в U17, U18 и U21.

3. Данил Пруцев. Тоже регулярно играл за молодежку – не пропускал вызовы в сборные с U16. Когда играл в команде до 17-летних, забил два мяча.

С кем сборная России сыграет в ближайшее время

В марте будет два матча:

• Иран – Россия, 23 марта. Место – «Азади» (Тегеран). Начало – в 19:00 по мск;

• Россия – Ирак, 25 марта. Место – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Начало – в 19:00 по мск.

Фото: телеграм-канал сборной России, официальный сайт РФС

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (23)
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Ниф-Ниф
1679044150
Нормальный состав, за исключением двоих из синита. Считаю, что им в сборной не место, ибо там нужно играть, а не надеяться на купленных судей.
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Maks_seo
1679044303
Чалова вместо комличенко и дзюбу вместо одно из вратарей и было бы нормально, зачем вообще ему 4 вратаря...
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Koni_Best_1
1679044532
Головин и Миранчук это хорошо, но они уже играют в другой футбол увы и выпадают немножко, по прошлым матчам было видно, что головину не комфортно играть, потому что все слишком медленно, отвык от пешеходов
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БеZуМныЙ
1679048388
Жди беды при большинстве спартачей.
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АЛЕКС 58
1679048590
Молодёжь нужно наигрывать,а не пенсионеров Баринова и Джикию.
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шахта Заполярная
1679050095
С бледными перебор, аж два тела.
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neim
1679051922
Федун ушёл, похоже Карпуха в Спартак намылился. Знатного леща Зареме подкатил ))).
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Эном айс
1679052656
Двое в памперсах. Денисов и Кузяев, каждый в своих, согласно возрасту, опыту и проблемам личностного плана. Слишком большая блатная когорта из Ростова. Ну, это понятно.., приятное должно быть ещё и полезным..) Хлусевич..ммм..Запасной козырный косяк, на случай поражения от любого Пи***..стана. Не взять в консервы маринованного Захаряна-не поделить с кем-то интересы.. -------------------- Да много всего. Сафонов , Джикия, Литвинов, пара евроБогов, Фомин с Тюкавиным..Ну,хер с ним, Соболь, кудаж без него.. Всё лучшее, отечественное.. Кстати, где Мостовой ненасытный и ненаглядный?) Будем посмотреть , как любит говаривать бывший местный авторитет..))
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Persona_non_Grata
1679061964
«Зенит» – 2 полу члена !!! ))) - И ЭТО ЧЕМПИОН ??? Ну правильно - играют только за счет судей и пары бразильцев, а начинаешь смотреть по персоналиям - ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ !!! )))
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BarStep
1679070757
Всё по делу.. Вот только Баринов по-моему лишний сегодня..
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