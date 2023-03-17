Разбираем первый за год состав России: больше всего игроков «Спартака», три новичка, Миранчук и Головин приедут

Сборная России и главный тренер Валерий Карпин официально назвали состав команды на учебно-тренировочный сбор, который начнется 19 марта. Вот список:

Какая разбивка по клубам?

На удивление, от «Зенита», который возглавляет турнирную таблицу РПЛ, поехало всего 2 человека. Зато самую большую делегацию прислал «Спартак». Там сразу 8 человек.

В этот раз приехали легионеры – причину назвал сам Карпин

Отличительная особенность этого состава – появление Александра Головина и Алексея Миранчука в составе. Они не участвовали в матчах сборной России в прошлом году. Сейчас у Валерия Карпина было объяснение:

«Очевидно, что он [список] составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами – это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России.

Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется».

Дзюба не попал, но это ожидаемое событие

Независимо от выступлений Артема Дзюбы, вокруг него и вызова в сборную всегда много ажиотажа. Этот год Дзюба начал с чистого листа: вернулся в российский футбол, подписал контракт с «Локомотивом» и действительно будто бы пытается разогнаться. Главные моменты из первых матчей Дзюбы в этом году:

РПЛ – 2 матча, 3 гола (все 3 – в ворота карпиновского «Ростова»);

Кубок России – 2 матча со «Спартаком», 0 голов;

В последнем матче в чемпионате (против «Ахмата») он даже примерял капитанскую повязку. Дмитрий Баринов отбывал дисквалификацию. А Станислав Магкеев, который был капитаном в начале встречи, удалился – должность перешла к Дзюбе. Позже он рассказывал: «я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу – Михалычу [Михаил Галактионов], Анатоличу [Олег Левин]. Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже».

Дзюба не попал в расширенный список сборной, не попал и в окончательный. Многие обсуждали его конфликт с Карпиным. Сергей Песьяков говорил об этом так: «Понятно, когда забиваешь три [хет-трик Дзюбы в ворота «Ростова»], можно что угодно говорить… Давайте прямо скажем, они – не друзья. Есть какой‑то… не конфликт, конфликта никакого нет, а скорее есть некий бэкграунд.

Наверное, Дзюбе приятно обыграть Георгича, а Георгичу – «Локомотив». Но я думаю, что эта тема просто перегревается прессой. У них у самих есть, может, 5% только от того, что пишут».

Кстати, как настроение у самого Дзюбы? Об игре в сборной он говорил так: «Конечно, нет [на вопрос, думает ли он о завершении карьеры в сборной]. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие».

В сборной три новичка – один только раз сыграл в молодежке

Вот список:

1. Илья Помазун. У него один матч за сборную U21 – и тот случился в 2017 году.

2. Даниил Денисов. У него больше опыта игры за молодежку: попадал в U17, U18 и U21.

3. Данил Пруцев. Тоже регулярно играл за молодежку – не пропускал вызовы в сборные с U16. Когда играл в команде до 17-летних, забил два мяча.

С кем сборная России сыграет в ближайшее время

В марте будет два матча:

• Иран – Россия, 23 марта. Место – «Азади» (Тегеран). Начало – в 19:00 по мск;

• Россия – Ирак, 25 марта. Место – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Начало – в 19:00 по мск.

Фото: телеграм-канал сборной России, официальный сайт РФС