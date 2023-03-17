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    Разбираем первый за год состав России: больше всего игроков «Спартака», три новичка, Миранчук и Головин приедут

    Сборная России и главный тренер Валерий Карпин официально назвали состав команды на учебно-тренировочный сбор, который начнется 19 марта. Вот список:

    Какая разбивка по клубам?

    На удивление, от «Зенита», который возглавляет турнирную таблицу РПЛ, поехало всего 2 человека. Зато самую большую делегацию прислал «Спартак». Там сразу 8 человек.

    В этот раз приехали легионеры – причину назвал сам Карпин

    Отличительная особенность этого состава – появление Александра Головина и Алексея Миранчука в составе. Они не участвовали в матчах сборной России в прошлом году. Сейчас у Валерия Карпина было объяснение:

    «Очевидно, что он [список] составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами – это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

    Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России.

    Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется».

    Дзюба не попал, но это ожидаемое событие

    Независимо от выступлений Артема Дзюбы, вокруг него и вызова в сборную всегда много ажиотажа. Этот год Дзюба начал с чистого листа: вернулся в российский футбол, подписал контракт с «Локомотивом» и действительно будто бы пытается разогнаться. Главные моменты из первых матчей Дзюбы в этом году:

    • РПЛ – 2 матча, 3 гола (все 3 – в ворота карпиновского «Ростова»);
    • Кубок России – 2 матча со «Спартаком», 0 голов;
    • В последнем матче в чемпионате (против «Ахмата») он даже примерял капитанскую повязку. Дмитрий Баринов отбывал дисквалификацию. А Станислав Магкеев, который был капитаном в начале встречи, удалился – должность перешла к Дзюбе. Позже он рассказывал: «я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу – Михалычу [Михаил Галактионов], Анатоличу [Олег Левин]. Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже».

    Дзюба не попал в расширенный список сборной, не попал и в окончательный. Многие обсуждали его конфликт с Карпиным. Сергей Песьяков говорил об этом так: «Понятно, когда забиваешь три [хет-трик Дзюбы в ворота «Ростова»], можно что угодно говорить… Давайте прямо скажем, они – не друзья. Есть какой‑то… не конфликт, конфликта никакого нет, а скорее есть некий бэкграунд.

    Наверное, Дзюбе приятно обыграть Георгича, а Георгичу – «Локомотив». Но я думаю, что эта тема просто перегревается прессой. У них у самих есть, может, 5% только от того, что пишут».

    Кстати, как настроение у самого Дзюбы? Об игре в сборной он говорил так: «Конечно, нет [на вопрос, думает ли он о завершении карьеры в сборной]. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие».

    В сборной три новичка – один только раз сыграл в молодежке

    Вот список:

    1. Илья Помазун. У него один матч за сборную U21 – и тот случился в 2017 году.

    2. Даниил Денисов. У него больше опыта игры за молодежку: попадал в U17, U18 и U21.

    3. Данил Пруцев. Тоже регулярно играл за молодежку – не пропускал вызовы в сборные с U16. Когда играл в команде до 17-летних, забил два мяча.

    С кем сборная России сыграет в ближайшее время

    В марте будет два матча:

    • Иран – Россия, 23 марта. Место – «Азади» (Тегеран). Начало – в 19:00 по мск;

    • Россия – Ирак, 25 марта. Место – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Начало – в 19:00 по мск.

    Фото: телеграм-канал сборной России, официальный сайт РФС

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +12195

      ВетеR 52 секунды назад

      какие серьёзные соперники у недосборной ))
      не хватает Эритреи, а так почти все гранды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14485

      playsh 1 час назад

      Караваев,это на перспективу посмотреть.Кузяев вызван по делу,качественный и надёжный игрок центра поля.Это за Питер они в голубом бегают,а в сборной они Российские цвета защищать будут.Удачи всем Вам,ребята.Так-то состав по делу на сегодня,всех Карп ещё не рассмотрел.Сейчас главное - это собрать единомышленников по взглядам и игре,а убрать и добавить кого-то,это всегда пожалуйста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7857

      BarStep 3 часа назад

      Всё по делу..
      Вот только Баринов по-моему лишний сегодня..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21356

      Persona_non_Grata 6 часов назад

      «Зенит» – 2 полу члена !!! ))) - И ЭТО ЧЕМПИОН ??? Ну правильно - играют только за счет судей и пары бразильцев, а начинаешь смотреть по персоналиям - ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ !!! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      Эном айс 8 часов назад

      Двое в памперсах. Денисов и Кузяев, каждый в своих, согласно возрасту, опыту и проблемам личностного плана.
      Слишком большая блатная когорта из Ростова. Ну, это понятно.., приятное должно быть ещё и полезным..)
      Хлусевич..ммм..Запасной козырный косяк, на случай поражения от любого Пи***..стана.
      Не взять в консервы маринованного Захаряна-не поделить с кем-то интересы..

      --------------------
      Да много всего.
      Сафонов , Джикия, Литвинов, пара евроБогов, Фомин с Тюкавиным..Ну,хер с ним, Соболь, кудаж без него..
      Всё лучшее, отечественное..
      Кстати, где Мостовой ненасытный и ненаглядный?)
      Будем посмотреть , как любит говаривать бывший местный авторитет..))

      5
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      Рейтинг: +5420

      neim 9 часов назад

      Федун ушёл, похоже Карпуха в Спартак намылился. Знатного леща Зареме подкатил ))).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      шахта Заполярная 9 часов назад

      С бледными перебор, аж два тела.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5420

      neim > шахта Заполярная 9 часов назад

      Ну так есть же "тёмные", даже паспорта выдали, а в сборную почему не позвали, как так ?
      Или условные Пруцев, Денисов, Пиняев лучше тёмненьких новобранцев россиян ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 9 часов назад

      Денисов , Баринов , Обляков , Захарян , Джикия , Хлусевич , Литвинов , Ахметов- это уровень Пердива- это то же самое , что Глушаков , Дзюба и т.д.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2621

      АЛЕКС 58 10 часов назад

      Молодёжь нужно наигрывать,а не пенсионеров Баринова и Джикию.

      1
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      Рейтинг: +826

      БеZуМныЙ 10 часов назад

      Жди беды при большинстве спартачей.

      5
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