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    Суперматч «Торино» – «Милан»: 4 гола, незабитый пенальти и удаление (ВИДЕО)


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    Голосов: 5
    17.01.2017 01:42
    Туринцы и миланцы сделали наш понедельник немного краше, бодро отыграв заключительный матч 20-го тура Серии А. «Бомбардир» – о событиях в Италии.

    При победе «Милан» куда ближе бы расположился к чемпионской тройке, «Торино» – к еврокубковой пятерке. Оба соперника имеют право быть недовольными. Но хозяева больше. Они были в полушаге от того, чтобы решить абсолютно все вопросы в первом тайме. Теперь их фанаты проклянут одного парня из близкой нашему сердцу Сербии.

    К 26-й минуте Белотти и Бенасси сделали счет 2:0 в пользу «Торино», к 32-й Льяич оформил бы разгром, если бы забил пенальти, а не бил слабым ударом прямо в Доннарумму. Два пропущенных гола «Милан» отыграл всего за пять минут во втором тайме – Бертолаччи запихал мяч в ворота Харта, несмотря на его сэйвы, а Бакка показал, как нужно реализовывать пенальти без пижонства. Вот и вся разница, парень. Подошел, ударил в угол, и ты герой.

    В концовке героями могли стать игроки любой из команд, но объявился лишь антигерой – Романьоли получил по желтой в каждом из таймов и отправился отдыхать на пару минут раньше всех остальных. Голов больше не было. 2:2. Забивали только те, чьи фамилии начинались на «Б».

    «Думаю, это был неплохой урок для нас, – заключил после матча главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла. – Нам показали, что для решения больших задач нам нужно еще очень серьезно расти».

    Усвоить этот урок миланцам и правда было необходимо. Впереди гораздо более тяжелое испытание – матч с «Наполи» в ближайшую субботу. Своего Льяича в трудную минуту там может не найтись.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 17 января 2017, 08:38

      Торино заслужил конечно победу, но и Милан вроде в себя приходит

      0
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 17 января 2017, 07:18

      хороший матч

      0
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