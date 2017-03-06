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    «Он должен стоить 150 миллионов». Как зажигает наследник Андрея Шевченко


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    Голосов: 9
    06.03.2017 19:30
    Форвард «Торино» Андреа Белотти забил три гола в ворота «Палермо», выйдя на первое место в списке бомбардиров Серии А. «Бомбардир» рассказывает о главном нападающем Италии, которому точно не грозит судьба Балотелли.

    «В детстве моим кумиром был Андрей Шевченко. Позже я стал следить за игрой современных нападающих. Мне нравится Серхио Агуэро. Он играет великолепно», – рассказывал в одном из интервью Андреа Белотти. В прошедшие выходные форвард «Торино» забил три мяча за 7 минут и 15 секунд. Это самый быстрый хет-трик в Серии А с 2000 года. 17 лет назад тремя голами в ворота «Перуджи» отметился именно Андрей Шевченко, выступавший за «Милан». Приятное пересечение для Белотти.

    Андреа Белотти всего 23 года. Для нападающего в итальянском футболе это идеальный возраст, когда нужно начинать показывать талант. Потенциал у итальянца действительно крутой. Чего стоит только статистика по нынешнему сезону. В 24-х матчах сезона Белотти забил 22 гола и сделал четыре голевые передачи. Интересно, что всего один раз он отметился реализованным пенальти. Его могли называть голевой машиной или танком, но вместо этого прозвали обычным петухом. Все из-за празднования голов. Когда Андреа забивает, то прикладывает ладонь ко лбу, имитируя хохолок.

    «Торино», имея в составе такого забивного форварда, идет в таблице Серии А только на девятом месте. Зато уже летом команда может получить за Белотти кучу денег. Отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро. Хотя по такой игре форварда он может стоить и больше. «Белотти – совершенный форвард, который может стать топовым игроком. Его продажа была бы очень выгодной сделкой», – говорит тренер «Торино» Синиша Михайлович. «Если бы я вел переговоры сегодня, сумма выкупа Белотти составила бы 150 миллионов евро», – восхищается игроком президент клуба Урбано Кайро. Интересно, что цифра в 100 миллионов действует исключительно для зарубежных команд. В Италии без согласия «Торино» Белотти никто купить не сможет.

    Играть по-настоящему круто Белотти начинал еще в том самом проблемном «Палермо», где президент Дзампарини постоянно увольняет тренеров. «Торино» забрал его всего за 7 миллионов фунтов, чему способствовала удручающая статистика игрока. В свой первый сезон Серии А Белотти забил всего шесть голов, хотя отыграл во всех матчах сезона. Сейчас это уже не тот мальчик, кем восхищались и в низших итальянских дивизионах, когда тот играл за «Альбинолеффе». Тогда Белотти забивал только за счет мощного корпуса, почти не используя технику. Сейчас Андреа способен отличиться с любой позиции и любой частью тела.

    «Еще увидев его в молодежной команде, я понял, что Белотти – большой талант. Он должен играть перед воротами и забивать голы. Для этого у Андреа есть все», – рассказывал бывший тренер «Альбинолеффе» Эмилиано Мондонико. Сейчас перспективу Белотти заметили уже все остальные. «Наполи», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» – это лишь немногие из длиннющего списка клубов, обращавшихся к «Торино» за информацией о Белотти. Все они готовы предложить сумму в районе 65 миллионов евро, но даже такие деньги по сегодняшнему рынку никак «Торино» не мотивируют. В Турине пока хотят сохранить игрока, способного стать клубной легендой.

    «Белотти все больше напоминает мне Шевченко. Я говорил об этом еще в «Палермо», но надо мной все смеялись. Этот парень живет ради голов», – удивляется Дженаро Гаттузо, поигравший вместе с Шевченко в «Милане». Пока до Шевченко ему еще далеко, но Белотти прогрессирует быстро. В сборной Италии в пяти матчах он смог забить трижды, а в Серии А голы в ворота «Палермо» помогли Белотти возглавить список бомбардиров. Все это нападающему удается в «Торино» – команде, не претендующей на высокие места. Кажется, у Италии наконец-то появляется сильный форвард.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 7 марта 2017, 00:31

      Игрок может и хороший , но до этого сезона он так круто не играл ... + это Турин , далеко не самая сильная команда , в большом клубе может и не заиграть ... И со словами "Отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро. Хотя по такой игре форварда он может стоить и больше." - не согласен , еще большой вопрос , согласится ли кто хоть половину этой суммы отдать за этого парня ...

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      Рейтинг: +120

      agil > К.Серж.А 7 марта 2017, 01:44

      А игуаин стоит 90млн.?

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > К.Серж.А 7 марта 2017, 10:35

      В таком ключе можно рассуждать бесконечно, Погба тоже не стоит 105 миллионов именно по игре (но футбол это бизнес и не одних футболках можно отбить большую часть трансфера). За многих игроков сейчас переплачивают, а Белотти при этом молод и в случае неудачи по крайней мере часть вложений можно будет окупить последующей перепродажей в будущем на крайний случай.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > agil 7 марта 2017, 10:51

      Игуаин - человек с именем .... Плюс это гарант голов ....

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Pro100Kid 7 марта 2017, 11:07

      Я не спорю , что футбол - бизнес , за игроков - переплачивают , это да .... Но парню , не 18-19 , ему 23 года , по сути - на таком уровне он отыграл - 1 сезон и все ... Он отыграл этот супер сезон не за Наполи и не за Ювентус , а Торино , разница в классе думаю неоспорима , и о каких тут сотни лямах может идти речь ? ... До этого в Торино феерил как то Иммобиле - и перейдя на класс повыше , просто провалился .... Для Белотти просто эти отступные могут сыграть с ним злую шутку ...

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      Рейтинг: +120

      agil > К.Серж.А 7 марта 2017, 11:30

      ЕСИ ОН ГАРАНТ ГОЛОВ-ТО И РЕАЛ И НАПОЛИ С НИМ ДОЛЖНЫ ВЫИГРЫВАТЬ ВСЕ!!! ДА КСТАТИ СКОЛЬКО ГОЛОВ НА ЧМ ЭТОТ ТВОЙ ГАРАНТ ГОЛОВ ЗАБИЛ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ!? ОН ПРОСТО НАШЕЛ СВОЙ ЧЕМПИОНАТ И ВСЕ...ЭТО НЕ ТОТ ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ КОГДА ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ МАКСИМУМ ЗАБИВАЛИ ПО 20 ГОЛОВ...ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ В ИТАЛИИ СЕЙЧАС 1.5 КОМАНДЫ

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > agil 7 марта 2017, 11:50

      Ну я сказал , что он гарант голов , а не побед .... И в Реале и в Наполи, он каждый год забивал довольно много .. И сейчас тоже самое делает и в Юве ... Может это его чемпионат ну ок , но где гарантия что для того же Белотти - Италия , это не его чемп ? А насчет чемпионата мира , не показатель - там многие звезды лажают , вон Уэйн Руни за все своих три чемпионата столько же забил ;) И я не говорю что Игуаин супер нападающий , есть круче и на много ... Но покупая его Ювентус знал - он будет забивать + его футболки будут покупать, он известен во всем мире ...А Белотти что ? Это игрок который за сам ТОРИНО играл!!! Может он в следующем году как Варди рухнет в результативности ?

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      Рейтинг: +120

      agil > К.Серж.А 7 марта 2017, 12:02

      СОГЛАСЕН МОЖЕТЬ УПАСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!!!! ТАК СКОЛЬКО ТАКИХ РЕАЛ БАРСА БАВАРИЯ ....ПОКУПАЛИ И ЕДИНИЦЫ СТРЕЛЯЛИ....А В СВОЕ ВРЕМЯ Я ДУМАЛ РОБИНЬЕ СТАНЕТ ВЕЛИЧАЙШИМ ФУТБОЛИСТОМ В ИСТОРИИ....ГАРАНТА НЕТ ЧТО ЗАИГРАЕТ НО ПО МНЕ ОН ЛУЧШЕ ЧЕМ ИГУАИН ИЛИ МАРСИАЛЬ ИЛИ БЕНЗЕМА!!!! ПО ПАРНЮ ВИДНО ЕСТЬ ЗАДАДКИ НО ЕЩЕ КЛУБ ОН ПРАВИЛЬНЫЙ ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ И ТРЕНЕРА....ПО МНЕ ЕМУ ПРЯМАЯ ДОРОГА К ПАПУ КАРЛУ ИЛИ МОУРИНЬЕ

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > agil 7 марта 2017, 12:16

      Да покупали таких сотнями .... Но согласись не за сто же миллионов ... Но не думаю что он лучше , хотя бы пока , тех кого ты перечислил , хотя бы по одной причине - играть в середнячке и в гранде две совершенно разные вещи ... Да кто-то скажет партнеры лучше и отдают идеальные передачи - результативность только вырастет, НО , против сильных клубов соперники играют по другому , у него не будет столько пространства для маневра , его будут лучше опекать , с грандами часто играют в закрытый футбол ... И играть приходится совершенно по другому ... И я не зря упомянул Варди в прошлом комменте , когда Лестер играл на контратаках , Варди был крут , сейчас против Лестера все играли закрыто , Варди обычный нападающий , каких много ...

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      Рейтинг: +42

      Дима97 > К.Серж.А 7 марта 2017, 18:11

      ну 50 миллионов точно выложат за него летом,тот же МЮ если Ибра уйдет..а так не вижу пока ему места не в одном топ клубе

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Дима97 7 марта 2017, 23:24

      ну я примерно так же думаю

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > agil 9 марта 2017, 18:51

      Игуаин разве мало забивает?

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 21:31

      "Его могли называть голевой машиной или танком, но вместо этого прозвали обычным петухом." ахахахаахах

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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 6 марта 2017, 21:16

      успехов и удачи

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 6 марта 2017, 21:14

      Переход в Милан, украинское гражданство( Андрей Николаевич всё-таки украинец) и можно в наследники...

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 марта 2017, 19:58

      Очень интересный парнишка ! успехов ему !

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