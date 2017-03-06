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  • «Он должен стоить 150 миллионов». Как зажигает наследник Андрея Шевченко

«Он должен стоить 150 миллионов». Как зажигает наследник Андрея Шевченко

«В детстве моим кумиром был Андрей Шевченко. Позже я стал следить за игрой современных нападающих. Мне нравится Серхио Агуэро. Он играет великолепно», – рассказывал в одном из интервью Андреа Белотти. В прошедшие выходные форвард «Торино» забил три мяча за 7 минут и 15 секунд. Это самый быстрый хет-трик в Серии А с 2000 года. 17 лет назад тремя голами в ворота «Перуджи» отметился именно Андрей Шевченко, выступавший за «Милан». Приятное пересечение для Белотти.

Андреа Белотти всего 23 года. Для нападающего в итальянском футболе это идеальный возраст, когда нужно начинать показывать талант. Потенциал у итальянца действительно крутой. Чего стоит только статистика по нынешнему сезону. В 24-х матчах сезона Белотти забил 22 гола и сделал четыре голевые передачи. Интересно, что всего один раз он отметился реализованным пенальти. Его могли называть голевой машиной или танком, но вместо этого прозвали обычным петухом. Все из-за празднования голов. Когда Андреа забивает, то прикладывает ладонь ко лбу, имитируя хохолок.

«Торино», имея в составе такого забивного форварда, идет в таблице Серии А только на девятом месте. Зато уже летом команда может получить за Белотти кучу денег. Отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро. Хотя по такой игре форварда он может стоить и больше. «Белотти – совершенный форвард, который может стать топовым игроком. Его продажа была бы очень выгодной сделкой», – говорит тренер «Торино» Синиша Михайлович. «Если бы я вел переговоры сегодня, сумма выкупа Белотти составила бы 150 миллионов евро», – восхищается игроком президент клуба Урбано Кайро. Интересно, что цифра в 100 миллионов действует исключительно для зарубежных команд. В Италии без согласия «Торино» Белотти никто купить не сможет.

Играть по-настоящему круто Белотти начинал еще в том самом проблемном «Палермо», где президент Дзампарини постоянно увольняет тренеров. «Торино» забрал его всего за 7 миллионов фунтов, чему способствовала удручающая статистика игрока. В свой первый сезон Серии А Белотти забил всего шесть голов, хотя отыграл во всех матчах сезона. Сейчас это уже не тот мальчик, кем восхищались и в низших итальянских дивизионах, когда тот играл за «Альбинолеффе». Тогда Белотти забивал только за счет мощного корпуса, почти не используя технику. Сейчас Андреа способен отличиться с любой позиции и любой частью тела.

«Еще увидев его в молодежной команде, я понял, что Белотти – большой талант. Он должен играть перед воротами и забивать голы. Для этого у Андреа есть все», – рассказывал бывший тренер «Альбинолеффе» Эмилиано Мондонико. Сейчас перспективу Белотти заметили уже все остальные. «Наполи», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» – это лишь немногие из длиннющего списка клубов, обращавшихся к «Торино» за информацией о Белотти. Все они готовы предложить сумму в районе 65 миллионов евро, но даже такие деньги по сегодняшнему рынку никак «Торино» не мотивируют. В Турине пока хотят сохранить игрока, способного стать клубной легендой.

«Белотти все больше напоминает мне Шевченко. Я говорил об этом еще в «Палермо», но надо мной все смеялись. Этот парень живет ради голов», – удивляется Дженаро Гаттузо, поигравший вместе с Шевченко в «Милане». Пока до Шевченко ему еще далеко, но Белотти прогрессирует быстро. В сборной Италии в пяти матчах он смог забить трижды, а в Серии А голы в ворота «Палермо» помогли Белотти возглавить список бомбардиров. Все это нападающему удается в «Торино» – команде, не претендующей на высокие места. Кажется, у Италии наконец-то появляется сильный форвард.

Италия. Серия А Италия Торино Белотти Андреа
Комментарии (16)
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XaXatyn
1488819510
Очень интересный парнишка ! успехов ему !
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Sedoi_Goblin
1488824099
Переход в Милан, украинское гражданство( Андрей Николаевич всё-таки украинец) и можно в наследники...
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ruslankarakol
1488824212
успехов и удачи
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Cant Stop
1488825118
"Его могли называть голевой машиной или танком, но вместо этого прозвали обычным петухом." ахахахаахах
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К.Серж.А
1488835913
Игрок может и хороший , но до этого сезона он так круто не играл ... + это Турин , далеко не самая сильная команда , в большом клубе может и не заиграть ... И со словами "Отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро. Хотя по такой игре форварда он может стоить и больше." - не согласен , еще большой вопрос , согласится ли кто хоть половину этой суммы отдать за этого парня ...
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