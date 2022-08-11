«Аталанта» тормозила переход Миранчука в «Торино» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лацио»

31 июля мы написали текст о «Торино», в котором рассказали, какая команда интересуется Алексеем Миранчуком:

Миранчук уходит в «Торино», где тренер и директор дрались из-за трансферов и где давно его ждут

За почти что две недели потенциальная договоренность заморозилась, а ситуация прояснилась только к ночи 10-го августа. Тогда медиа нащелкали Миранчука в аэропорту Турина, а его агент в Италии Валерио Джуффрида говорил: «Да, сегодня Миранчук переходит в «Торино».

Сейчас официально: Миранчук – игрок «Торино». Но это были очень тяжелые переговоры, которые сопровождались колоссальными сложностями и неопределенностями со стороны «Аталанты».

Почему произошла такая задержка с переходом Миранчука

3 августа, когда переговоры усложнились и не был ясен даже формат договоренности (аренда с правом выкупа или полноценный трансфер), «Аталанта» приостановила обсуждения. Это лично подтвердил ее гендир Лука Перкасси:

«Мы вели переговоры с «Торино». Но в ходе продолжительной беседы тренер [Джан Пьеро Гасперини] попросил нас сохранить Миранчука. На данный момент операция приостановлена. Гасперини попросил нас удержать игрока».

Спустя почти что неделю высказался сам Гасперини: «Ситуация по Миранчуку? Есть экономические аспекты, которые необходимо урегулировать. Я не имею к этому никакого отношения, хоть Лука Перкасси и обвинил в этом меня».

В словах Гасперини есть определенная доля правды. Перед стартом трансферного окна Перкасси говорил о желании «Аталанты» существенно разгрузить зарплатную ведомость с помощью продаж. В этой ситуации странно, что изначально клубы договорились об аренде с правом выкупа (подтверждал лично технический директор Давиде Ваньяти), а потом «Аталанта» переобулась и сильно усложнила переговоры.

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян писал в своем телеграм-канале:

«В последний момент Гасперини настоял на том, что Миранчук ему нужен. В чем тут парадокс? С одной стороны, Джан Пьеро не предоставляет Алексею много игрового времени. С другой – надеется на него, считая важным игроком обоймы. Качества Миранчука Гасперини ценит, при этом пока Алексей не твердый игрок основы. На прошлой неделе сообщалось, что «Аталанта» близка к покупке вингера «Лейпцига» Адемолы Лукмана. Возможно, с учетом этого фактора Миранчук имеет шансы уехать в Турин в ближайшие пару дней. А на этой неделе у Алексея состоялся разговор с Гасперини. Тренер донес до Миранчука: «Ты нужен «Аталанте», доверяю тебе, не сомневаюсь в твоих способностях». Джан Пьеро не хочет отпускать Лешу, поэтому он до сих пор в «Аталанте».

C февраля Миранчук сыграл в чемпионате Италии шесть матчей: он дважды выходил в основе, не провел ни одной полной встречи, а еще в пяти все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Аталанта» не первый раз тормозит переход Миранчука

Зимой был вариант с ходом Миранчука в «Лацио» и «Дженоа». Если переезд в Геную был больше слухом, то контракт с «Лацио» и итальянские, и русские медиа сильно обсуждали. Вновь обратимся к словам Нобеля Арустамяна:

«История [сравнение с теперешней ситуацией с трансфером в «Торино»] очень похожа на зимнюю, когда Алексей был в шаге, даже полушаге от «Лацио». В Италию на оформление сделки приезжали российские представители Миранчука. В итоге «Аталанта» в последний момент отказалась его отпускать. И вот сюжет повторяется».

Агент Миранчука Вадим Шпинев рассказывал:

«Сарри был заинтересован в переходе Алексея в «Лацио». Маурицио знаком с ним лично – Миранчук забивал его «Ювентусу». Еще когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займет несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся. Главная причина заключается в том, что «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты».

Тимоти Кастань ушел в «Лестер» в сентябре-2020. Его агент рассказывал о переговорах следующее:

«Тимоти приходил больше на роль сменщика Бена Чилуэлла. Переговоры прошли быстро, но очень нервно. Когда клубы договорились о трансфере, Гасперини попросил заблокировать переход – он видел в сотрудничестве с Тимоти огромный потенциал. Спустя два часа после этого сообщения мне позвонили из «Аталанты» и сказали, что все пересмотрели: трансфер одобрен. За день ситуация повторилась несколько раз. В конце концов «Лестер» попросил ускорить соглашение, поэтому переход состоялся».

А Миранчук точно-точно уходит в «Торино»

Сейчас трансфер Миранчука уже подтвердил Ваньяти: «Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами». Осталось дождаться официального объявления.

Текст: Илья Егоров

Фото: La Presse, www.imago-images.de/Global Look Press