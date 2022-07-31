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  • Что мы знаем о «Торино» для Миранчука: тренер и спортдир дрались из-за трансферов, ушел лучший бомбардир, Миранчука давно хотели

Что мы знаем о «Торино» для Миранчука: тренер и спортдир дрались из-за трансферов, ушел лучший бомбардир, Миранчука давно хотели

31 июля 2022, 20:52
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Мы все очень хотим, чтобы у Алексея Миранчука все получилось в Италии. К огромному сожалению, в «Аталанте» в последнее время у него появились проблемы с игровым временем. Смотрите: в прошлом сезоне Серии А он сыграл 19 матчей. В 12 из них он вышел на замену. В сумме в чемпионате Италии-2021/22 он провел на поле 768 минут – это всего 40 минут на одну игру. Статистика: 7 очков (2+5) по «гол+пас».

Слухи о возможном переходе Алексея Миранчука в другую итальянскую команду появлялись еще зимой: интересовались «Лацио», «Торино», «Милан». Сейчас официально: Миранчук уходит в аренду в «Торино».

Что известно об этом трансфере

31 июля – стороны согласовали переход.

1 августа – Миранчук приедет в Турин, где пройдет медосмотр для нового клуба.

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти уже сказал: «Да, мы подписываем Миранчука. Это будет аренда с правом выкупа». Ваньяти в разговоре с русскими медиа сумму не назвал, но в Италии есть определенная информация. TuttoMercato говорит, что у «Торино» будет право выкупа Миранчука за 12 млн евро – это подтверждает Calcio Mercato и La Gazzetta dello Sport. При этом Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 10 млн евро.

Главный тренер «Торино» недоволен трансферами: недавно из-за этого у него был конфликт с спортдиром

На момент 31 июля «Торино» потратил меньше 15 млн евро на трансферы: пришли Самуэль Риччи («Эмполи»), Пьетро Пеллегри («Монако»), Брайан Байейе («Катандзаро»), Этрит Бериша («СПАЛ») и Неманья Радоньич (аренда из «Марселя»).

А вот список ушедших намного серьезнее:

Такая работа на трансферном рынке сильно удивила главного тренера «Торино» Ивана Юрича, который в прошлом сезоне завершил чемпионат на 10-м месте и показал лучший результат с сезона-2018/19.

«Торино» завершает тренировочный сбор в австрийской деревне Вайдринге. 27 июля Юрич сцепился с Ваньяти. Юрич кричал на Ваньяти, а тот просил не орать, потому что постоянно «защищает его от придурка». Какого именно придурка – Ваньяти не уточнил. Но итальянские медиа предполагают, что речь об Урбане Кайро: немного чудаковатом президенте «Торино». В итоге Юрич и Ваньяти помирились. Потом Ваньяти говорил: «Мы два настоящих профессионала, которые всегда называют вещи своими именами. Но после ссоры мы обнялись».

Теперь, видимо, у Юрича будет меньше претензий в адрес Ваньяти. Сначала клуб договорился с «Интером» по аренде с правом выкупа левого защитника Валентина Лазаро. Позже – по аренде с правом выкупа Миранчука. И это очень обдуманный трансфер. «Торино» давно интересовался Миранчуком и даже делал запросы по нему в «Аталанту» зимой. Итальянские медиа обсуждали трансфер в октябре прошлого года, но тогда тот же Ваньяти исключил возможность перехода.

Будет ли у Миранчука больше возможностей показать себя в «Торино»

Да, будет. Иван Юрич в конце прошлого сезона говорил, что предсказывает резкое изменение команды, что в следующем сезоне «Торино» будет меняться – постоянное место в основе не гарантировано ни одному футболисту. Если считать Миранчука классическим центральным полузащитником, то в «Торино» он точно может стабильно выходить в основе. Номинальный соперник, схожий по скиллам – Саша Лукич. Если говорить о необходимых качествах, которые понадобятся Миранчуку при игре за «Торино», то здесь ситуация для него гораздо серьезнее.

В декабре Юрича попросили охарактеризовать футбол, который он ставит в «Торино». Вот ответ: «Я хочу, чтобы моя команда атаковала как можно чаще. Беда в том, что это получается не всегда: у нас есть недостаток креатива и игроков, которые умеют выстраивать игру. Поэтому я обожаю, когда «Торино» остро контратакует. Мои футболисты знают главное требование: умение прессинговать, в этом участвуют даже нападающие. Андреа [Белотти] вышел на замену в матче с «Сампдорией» и забил гол. После этого он сказал: «Я никогда в жизни так не бегал – твой голос, который управлял мной и просил меня накрывать игроков на разных участках поля, измотал меня».

В этом и есть минус Миранчука: количество его удачных прессинг-действий слишком мало. Но если вам кажется, что недостатки варианта с «Торино» закончились, то нет: в следующем сезоне команда из-за ухода ряда основополагающих игроков будет сильно академичнее. Это ударит по творчеству Миранчука, за которое его ценит в том числе и Гасперини.

Получается, все плохо? Миранчук снова обречен либо на лавку, либо на блеклую игру? Нет, не совсем. Во-первых, он 100% получит больше игрового времени. В конце прошлого сезона Юрич сказал: «Было бы неплохо по итогам следующего года попасть в еврокубки». Объективно с учетом всех потерь у него осталось не так много футболистов действительно хорошего уровня, чтобы выполнить эту задачу. Миранчук будет одним из них.

Во-вторых, говорят, у Юрича легко учиться. Вот слова Саши Лукича, сказанные в прошлом ноябре: «Я в команде больше двух лет и за это время поработал с многими тренерами. Но мистера [Юрича] отмечу отдельно. С ним легко: он умеет доносить сложные задачи легко. Мне кажется, благодаря мистеру все в «Торино» чему-то научились».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Италия Торино Аталанта Юрич Иван Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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yuriy54
1660208127
Да вроде пока остается в Аталанте. Гаспер не отпускает.
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