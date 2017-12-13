Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Лацио» может сняться с чемпионата Италии. И это не бред


    3.6
    Голосов: 8
    13.12.2017 14:00
    Команде разными способами мешают побеждать.

    Что произошло?

    «Лацио» выдал крутейший отрезок на старте сезона Серии А. Поражение от «Наполи» произошло только из-за травм трех основных защитников. Зато команда прервала 41-матчевую беспроигрышную серию «Ювентуса» на домашнем стадионе. Иммобиле забил уже 15 голов и вернулся в сборную Италии. Милинкович-Савич не продается даже за 100 миллионов, хотя претендентов прибавилось. «Лацио» попал в четверку, но дальше начались проблемы.

    Подвели собственные фанаты. Во время римского дерби ультрас «Лацио» проникли на трибуну «Ромы» и оставили там антисемитские граффити. Они же вывесили плакат еврейской девочки Анны Франк в форме соперника. До этого болельщиков «Лацио» наказали за расизм в игре «Сассуоло». За все проделки досталось и президенту Лотито. На него возложили всю ответственность за поведение фанатов. В Италии запустили акцию «Мы все – Анна Франк» и отбили «Лацио». Хотя провинившимся болельщикам все равно запретили ходить на футбол.

    Теперь по «Лацио» бьют с другой стороны. В последних четырех матчах клуб набрал всего четыре очка. «Лацио» вылетел из четверки, но игроки винят в этом не самих себя. Все в клубе утверждают, что команду засуживают. Болельщики донесли до президента клуба, что в качестве крайней меры поддержат решение о снятии с чемпионата. Premium Sport сообщает, что Лотито с ними согласился. Теперь «Лацио» просит честного судейства, обещая бойкот матчей.

    Последняя капля

    «Лацио» проиграл «Торино» на собственном стадионе впервые с 1993 года. Все в этой встрече решилось перед свистком на перерыв. Иммобиле пробил в руку полузащитнику «Торино» Фальке. Судья проигнорировал эпизод. Игра продолжилась, а после очередного нереализованного момента разъяренный Чиро боднул Никласа Бурдиссо. Арбитр Пьеро Джакомелли посмотрел видео и показал Иммобиле прямую красную карточку. В эпизоде с пенальти никакого просмотра не было.

    «Все началось с матча против «Фиорентины». Теперь рука Фальке, случай с Бурдиссо. Никлас даже сказал судье, что Чиро его не коснулся! «Лацио» не хотят видеть среди топовых команд. Так играть невозможно», – ругался после матча Луис Альберто. В той самой игре с «Фиорентиной», о которой упомянул Альберто, в ворота «Лацио» поставили пенальти на последних минутах. «Я смотрел повтор раз 20, но так ничего и не понял», – ругался главный тренер команды Симоне Индзаги.

    Главный арбитр игры с «Фиорентиной» Давиде Масса остался безнаказанным. Пьеро Джакомелли досталось больше. Кафе «Розетти», которое принадлежит судье, получило множество негативных отзывов. Пришлось даже удалять страницу в фейсбуке. Кстати, на стене заведения изображена символика «Ромы» и символ клуба Франческо Тотти. Поэтому часть гнева фанатов «Лацио» можно объяснить именно этим.

    Что дальше?

    В ближайшее время «Лацио» точно не выпадет из пятерки. Команда имеет преимущество в пять очков над «Сампдорией», но от идущего третьим «Ювентуса» отстает уже на шесть. Кстати, один козырь перед конкурентами у «Лацио» все-таки остался. Игра с «Удинезе» перенесена на конец января из-за сильного дождя. В этом матче «Лацио» точно фаворит, но преимущества от удачного старта сезона больше нет. Многое решит декабрьский матч с «Интером», где снова будут много говорить о судействе.

    Лучший итальянец этого сезона. Недавно его все ненавидели, а сейчас он забивает больше Месси

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 14 декабря 2017, 16:39

      Жаль игроков Лацио и Индзаги-хороший футбол показывают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 14 декабря 2017, 00:43

      Значит это кому то необходимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 декабря 2017, 23:08

      Очень понравились Иммобиле, С. Индзаги, да и команда в целом... мне интересно стало смотреть за игрой в исполнение Лацио впервые за лет так 15, когда были Михайловичи, Креспы, Несты и все все все... Печально, когда вставляют палки в колёса неординарным коллективам...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 13 декабря 2017, 19:55

      блин а так хотелось их в лч увидеть(
      очень симпатично играют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7746

      mihail200606 13 декабря 2017, 19:40

      т.е. не только у нас жопа с судьями)))

      причем тут эту Франк приплели непонятно..
      ну снимется Лацио и что дальше ? это не выход из ситуации ... они думают их будут упрашивать остаться? на следующий сезон заявятся как миленькие...

      ПС: а у судьи в момент предъявления красной карточки очень довольная, почти злорадственная физиономия)) кафе то могут ему и сжечь теперь...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +521

      kazak1975 13 декабря 2017, 19:15

      Жиды мстят. Злопамятные.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 13 декабря 2017, 18:40

      причем тут вообще Анна Франк?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      artem303 13 декабря 2017, 18:32

      rjvtny

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 декабря 2017, 18:21

      у нас в 90-х спартак за уши тянули Ротор даже с поля уходил его виновным и сделали а тут Лацио козел отпущения

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 13 декабря 2017, 17:42

      ...«какая интересная у людей жизнь» а все потому что у Пьеро Тулли память хорошая, Клаудио Лотито поступил подло в свое время, лишив компаньона доли, тогда деньги все замяли. А сейчас обратка....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11