«Лацио» может сняться с чемпионата Италии. И это не бред

«Лацио» выдал крутейший отрезок на старте сезона Серии А. Поражение от «Наполи» произошло только из-за травм трех основных защитников. Зато команда прервала 41-матчевую беспроигрышную серию «Ювентуса» на домашнем стадионе. Иммобиле забил уже 15 голов и вернулся в сборную Италии. Милинкович-Савич не продается даже за 100 миллионов, хотя претендентов прибавилось. «Лацио» попал в четверку, но дальше начались проблемы.

Подвели собственные фанаты. Во время римского дерби ультрас «Лацио» проникли на трибуну «Ромы» и оставили там антисемитские граффити. Они же вывесили плакат еврейской девочки Анны Франк в форме соперника. До этого болельщиков «Лацио» наказали за расизм в игре «Сассуоло». За все проделки досталось и президенту Лотито. На него возложили всю ответственность за поведение фанатов. В Италии запустили акцию «Мы все – Анна Франк» и отбили «Лацио». Хотя провинившимся болельщикам все равно запретили ходить на футбол.

Теперь по «Лацио» бьют с другой стороны. В последних четырех матчах клуб набрал всего четыре очка. «Лацио» вылетел из четверки, но игроки винят в этом не самих себя. Все в клубе утверждают, что команду засуживают. Болельщики донесли до президента клуба, что в качестве крайней меры поддержат решение о снятии с чемпионата. Premium Sport сообщает, что Лотито с ними согласился. Теперь «Лацио» просит честного судейства, обещая бойкот матчей.

«Лацио» проиграл «Торино» на собственном стадионе впервые с 1993 года. Все в этой встрече решилось перед свистком на перерыв. Иммобиле пробил в руку полузащитнику «Торино» Фальке. Судья проигнорировал эпизод. Игра продолжилась, а после очередного нереализованного момента разъяренный Чиро боднул Никласа Бурдиссо. Арбитр Пьеро Джакомелли посмотрел видео и показал Иммобиле прямую красную карточку. В эпизоде с пенальти никакого просмотра не было.

«Все началось с матча против «Фиорентины». Теперь рука Фальке, случай с Бурдиссо. Никлас даже сказал судье, что Чиро его не коснулся! «Лацио» не хотят видеть среди топовых команд. Так играть невозможно», – ругался после матча Луис Альберто. В той самой игре с «Фиорентиной», о которой упомянул Альберто, в ворота «Лацио» поставили пенальти на последних минутах. «Я смотрел повтор раз 20, но так ничего и не понял», – ругался главный тренер команды Симоне Индзаги.

Главный арбитр игры с «Фиорентиной» Давиде Масса остался безнаказанным. Пьеро Джакомелли досталось больше. Кафе «Розетти», которое принадлежит судье, получило множество негативных отзывов. Пришлось даже удалять страницу в фейсбуке. Кстати, на стене заведения изображена символика «Ромы» и символ клуба Франческо Тотти. Поэтому часть гнева фанатов «Лацио» можно объяснить именно этим.

#Immobile si era lamentato per questo mani di #IagoFalque in area, poi l'arbitro #Giacomelli dalla seconda immagine al #VAR ha giudicato la presunta testata dell'attaccante biancoceleste da rosso. Per #Cesari c'era rigore e non c'era l'espulsione. Per voi? #TikiTaka pic.twitter.com/Ng7WyuKJDq