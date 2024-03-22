В списке есть «белый Пеле», «Марадона 1960-х» и «Мистер Ювентус».

«Ювентус» – самый титулованный клуб в истории итальянского футбола и один из самых успешных в Европе. В 2000-е и 2010-е годы туринцы оставались безоговорочными лидерами Серии А. Сейчас команда утратила этот статус. После 2020-го золото чемпионата выигрывали другие клубы – «Интер», «Милан» и «Наполи». В этом сезоне «Юве» вновь далек от титула – парни в черно-белых футболках отстают от «Интера» уже на 17 очков. Вот и остается болельщикам туринцев надеяться на будущие победы и вспоминать о прошлых успехах. В истории клуба было множество великих голеадоров, чьи имена гремели на весь футбольный мир. Вашему вниманию – топ-10 самых успешных снайперов. Лучшие бомбардиры «Ювентуса» за всю историю – рейтинг, от которого у многих фанатов сведет олдскулы. Погнали!

Начнем мы с игрока, который не попал в список, но о котором точно стоит сказать. Криштиану Роналду провел в Турине три шикарных сезона, забил 101 гол и остановился в нескольких шагах от первой десятки рейтинга. Зато португалец опережает абсолютно всех лучших бомбардиров «Юве» по средней результативности. Он тратил на гол в среднем 114 минут – блестящий показатель.

10. Роберто Баджо. Голы за «Ювентус»: 115

Один из лучших нападающих в истории итальянского футбола перешел в «Юве» из «Фиорентины» летом 1990-го. Флорентийцы получили в качестве компенсации 25 миллиардов лир (по тому курсу – 19,8 миллионов долларов). Этот трансфер стал самым дорогим за всю историю футбола. В Турине Баджо задержался на пять лет, выиграл три трофея – чемпионат, Кубок Италии и Кубок УЕФА, а ещe забил больше сотни голов.

9. Федерико Мунерати. Голы за «Ювентус»: 118

В рейтинге лучших бомбардиров «Юве» соседствуют представители самых разных футбольных поколений. Мунерати, например, блистал в 20-е и начале 30-х годов прошлого века. За основной состав команды выступал на протяжении десяти лет. Выиграл с туринцами 4 чемпионата Италии.

8. Йон Хансен. Голы за «Ювентус»: 126

А вот и первый легионер в топ-10 рейтинга. Датчанин присоединился к «Ювентусу» в 1949-м. Три года спустя стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив за сезон 30 голов.

7. Пьетро Анастази. Голы за «Ювентус»: 130

За свои голевые успехи нападающий получил прозвище «белый Пеле». Карьера Анастази в «Юве» началась не лучшим образом: после подписания контракта он прибыл в клубный офис в повседневной одежде. Президент «Ювентуса» Витторе Кателла отчитал игрока: «Когда ты в следующий раз будешь приезжать сюда, будь добр надевать рубашку и галстук». Анастази урок усвоил. Форвард не сразу адаптировался в новой команде, но постепенно стал ее лидером.

6. Феличе Борель. Голы за «Ювентус»: 154

Борель на молодежном уровне выступал за «Торино», но потом оказался в «Ювентусе». За основу черно-белой команды дебютировал в 1932-м году. Выигрывал с клубом три чемпионата Италии и один кубок страны. В среднем забивал в каждом втором матче за «Юве».

5. Омар Сивори. Голы за «Ювентус»: 165

В этом рейтинге уже был «белый Пеле». Сивори своей игрой заслужил не менее яркое прозвище – «Марадона 1960-х». Впрочем, понятно, что это сравнение появилось уже после того, как Омар завершил игровую карьеру – настоящий Марадона прославился гораздо позже своего соотечественника. Сивори родился в Буэнос-Айресе, начинал карьеру в «Ривер Плейте», а потом переехал в Турин. Провел 8 великолепных сезонов в «Ювентусе». Известен не только благодаря своим бомбардирским талантам. Сивори считался крайне недисциплинированным игроком: играя в Италии, он пропустил 33 матча из-за многочисленных дисквалификаций.

4. Давид Трезеге. Голы за «Ювентус»: 171

К «Ювентусу» француз присоединился в статусе молодой звезды, а также обладателя золотых медалей чемпионата мира и Европы. Трезеге не понадобилось много времени на адаптацию: в первом же сезоне 22-летний форвард забил 14 голов в Серии А. В следующем – уже 24, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

3. Роберто Беттега. Голы за «Ювентус»: 179

Воспитанник клуба, за «основу» дебютировал в 1970-м. Линс Линдхольм, занимавший тогда пост главного тренера «Ювентус», высоко оценил таланты молодого нападающего: «Он сочетает внушительные физические данные с блестящей техникой. Беттега особенно силен в игре на втором этаже, а также владеет хорошим ударом с обеих ног. Все, что ему необходимо, это немного опыта, и тогда он обязательно станет грозной силой, наводящей ужас на любого соперника». Тренер оказался прав: освоившись в команде, Беттега принялся штамповать голы и стал лидером «Юве». Лучшим для форварда оказался сезон 1976/77, по ходу которого он забил 17 голов в 30 матчах итальянского чемпионата.

2. Джампьеро Бониперти. Голы за «Ювентус»: 185

Провел в клубе всю игровую карьеру. Выступал за основной состав с 1945-го по 1961-й год. Пять раз становился чемпионом Италии. Долгие годы был капитаном «Ювентуса» и сборной страны. По итогам сезона 1947/48 стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 27 голов в 40 матчах.

1. Алессандро Дель Пьеро. Голы за «Ювентус»: 290

В этом рейтинге много легендарных игроков, но все они заметно отстают от лидера. Алекс Дель Пьеро не зря получил свое прозвище – «Мистер Ювентус». Он играл за клуб на протяжении 19 сезонов, выиграл 16 трофеев, в том числе 6 раз становился чемпионом страны. Выигрывал вместе с «Юве» Лигу чемпионов.

Чаще всего играл на позиции оттянутого форварда. Множество раз забивал голы, находясь в момент удара вблизи штрафной соперника. Излюбленную дистанцию нападающего даже стали называть «зоной Дель Пьеро».