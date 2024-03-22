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    Лучшие бомбардиры в истории «Ювентуса» – догнал ли Роналду лидеров рейтинга?


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    Голосов: 2
    22.03.2024 20:00
    В списке есть «белый Пеле», «Марадона 1960-х» и «Мистер Ювентус».

    «Ювентус» – самый титулованный клуб в истории итальянского футбола и один из самых успешных в Европе. В 2000-е и 2010-е годы туринцы оставались безоговорочными лидерами Серии А. Сейчас команда утратила этот статус. После 2020-го золото чемпионата выигрывали другие клубы – «Интер», «Милан» и «Наполи». В этом сезоне «Юве» вновь далек от титула – парни в черно-белых футболках отстают от «Интера» уже на 17 очков. Вот и остается болельщикам туринцев надеяться на будущие победы и вспоминать о прошлых успехах. В истории клуба было множество великих голеадоров, чьи имена гремели на весь футбольный мир. Вашему вниманию – топ-10 самых успешных снайперов. Лучшие бомбардиры «Ювентуса» за всю историю – рейтинг, от которого у многих фанатов сведет олдскулы. Погнали!

    Начнем мы с игрока, который не попал в список, но о котором точно стоит сказать. Криштиану Роналду провел в Турине три шикарных сезона, забил 101 гол и остановился в нескольких шагах от первой десятки рейтинга. Зато португалец опережает абсолютно всех лучших бомбардиров «Юве» по средней результативности. Он тратил на гол в среднем 114 минут – блестящий показатель.

    10. Роберто Баджо. Голы за «Ювентус»: 115

    Один из лучших нападающих в истории итальянского футбола перешел в «Юве» из «Фиорентины» летом 1990-го. Флорентийцы получили в качестве компенсации 25 миллиардов лир (по тому курсу – 19,8 миллионов долларов). Этот трансфер стал самым дорогим за всю историю футбола. В Турине Баджо задержался на пять лет, выиграл три трофея – чемпионат, Кубок Италии и Кубок УЕФА, а ещe забил больше сотни голов.

    9. Федерико Мунерати. Голы за «Ювентус»: 118

    В рейтинге лучших бомбардиров «Юве» соседствуют представители самых разных футбольных поколений. Мунерати, например, блистал в 20-е и начале 30-х годов прошлого века. За основной состав команды выступал на протяжении десяти лет. Выиграл с туринцами 4 чемпионата Италии.

    8. Йон Хансен. Голы за «Ювентус»: 126

    А вот и первый легионер в топ-10 рейтинга. Датчанин присоединился к «Ювентусу» в 1949-м. Три года спустя стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив за сезон 30 голов.

    7. Пьетро Анастази. Голы за «Ювентус»: 130

    За свои голевые успехи нападающий получил прозвище «белый Пеле». Карьера Анастази в «Юве» началась не лучшим образом: после подписания контракта он прибыл в клубный офис в повседневной одежде. Президент «Ювентуса» Витторе Кателла отчитал игрока: «Когда ты в следующий раз будешь приезжать сюда, будь добр надевать рубашку и галстук». Анастази урок усвоил. Форвард не сразу адаптировался в новой команде, но постепенно стал ее лидером.

    6. Феличе Борель. Голы за «Ювентус»: 154

    Борель на молодежном уровне выступал за «Торино», но потом оказался в «Ювентусе». За основу черно-белой команды дебютировал в 1932-м году. Выигрывал с клубом три чемпионата Италии и один кубок страны. В среднем забивал в каждом втором матче за «Юве».

    5. Омар Сивори. Голы за «Ювентус»: 165

    В этом рейтинге уже был «белый Пеле». Сивори своей игрой заслужил не менее яркое прозвище – «Марадона 1960-х». Впрочем, понятно, что это сравнение появилось уже после того, как Омар завершил игровую карьеру – настоящий Марадона прославился гораздо позже своего соотечественника. Сивори родился в Буэнос-Айресе, начинал карьеру в «Ривер Плейте», а потом переехал в Турин. Провел 8 великолепных сезонов в «Ювентусе». Известен не только благодаря своим бомбардирским талантам. Сивори считался крайне недисциплинированным игроком: играя в Италии, он пропустил 33 матча из-за многочисленных дисквалификаций.

    4. Давид Трезеге. Голы за «Ювентус»: 171

    К «Ювентусу» француз присоединился в статусе молодой звезды, а также обладателя золотых медалей чемпионата мира и Европы. Трезеге не понадобилось много времени на адаптацию: в первом же сезоне 22-летний форвард забил 14 голов в Серии А. В следующем – уже 24, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

    3. Роберто Беттега. Голы за «Ювентус»: 179

    Воспитанник клуба, за «основу» дебютировал в 1970-м. Линс Линдхольм, занимавший тогда пост главного тренера «Ювентус», высоко оценил таланты молодого нападающего: «Он сочетает внушительные физические данные с блестящей техникой. Беттега особенно силен в игре на втором этаже, а также владеет хорошим ударом с обеих ног. Все, что ему необходимо, это немного опыта, и тогда он обязательно станет грозной силой, наводящей ужас на любого соперника». Тренер оказался прав: освоившись в команде, Беттега принялся штамповать голы и стал лидером «Юве». Лучшим для форварда оказался сезон 1976/77, по ходу которого он забил 17 голов в 30 матчах итальянского чемпионата.

    2. Джампьеро Бониперти. Голы за «Ювентус»: 185

    Провел в клубе всю игровую карьеру. Выступал за основной состав с 1945-го по 1961-й год. Пять раз становился чемпионом Италии. Долгие годы был капитаном «Ювентуса» и сборной страны. По итогам сезона 1947/48 стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 27 голов в 40 матчах.

    1. Алессандро Дель Пьеро. Голы за «Ювентус»: 290

    В этом рейтинге много легендарных игроков, но все они заметно отстают от лидера. Алекс Дель Пьеро не зря получил свое прозвище – «Мистер Ювентус». Он играл за клуб на протяжении 19 сезонов, выиграл 16 трофеев, в том числе 6 раз становился чемпионом страны. Выигрывал вместе с «Юве» Лигу чемпионов.

    Чаще всего играл на позиции оттянутого форварда. Множество раз забивал голы, находясь в момент удара вблизи штрафной соперника. Излюбленную дистанцию нападающего даже стали называть «зоной Дель Пьеро».

    Лучшие бомбардиры в истории «Ювентуса» (по данным Transfermarkt)
    Игрок Матчи Голы Минут на гол
    1. Алессандро Дель Пьеро 705 290 169
    2. Джампьеро Бониперти 465 185 225
    3. Роберто Беттега 482 179 232
    4. Давид Трезеге 320 171 137
    5. Омар Сивори 254 165 137
    6. Феличе Борель 287 154 167
    7. Пьетро Анастази 308 130 203
    8. Йон Хансен 193 126 135
    9. Федерико Мунерати 255 118 193
    10. Роберто Баджо 200 115 148

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Fototricarico, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via, imago sportfotodienst, LiveMedia/Reporter Torino / Global look press
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