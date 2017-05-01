-
-
-
-
-
29.11.2016 19:00«Ювентус» уступил в Генуе, а ближайшие преследователи туринцев свои матчи выиграли. Сейчас в Италии как никогда много ярких, дерзких и молодых команд. Блог Vanity Fair объясняет, почему с гегемонией «Старой синьоры» в Серии А пора кончать.4
-
28.08.2016 11:50В первом туре «Милан» едва не превратил 3:1 в 3:3 за компенсированное время. Доннарумма обеспечил хэппи-энд, потащив пенальти. В Неаполе «россонери» пошли дальше – получили четыре гола и закончили матч вдевятером. Сильвио Берлускони приуныл.