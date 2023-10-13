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Жизнь хейтера Месси: сейчас плюнул в него, а раньше называл кумиром и просил фото

Главный скандал в эту международную паузу случился в матче Аргентины и Парагвая. Парагвайский футболист Антонио Санабрия поспорил с Лионелем Месси во время игры и плюнул в него, когда тот повернулся спиной. Месси не заметил, а после матча сказал:

«Не видел плевок. Мне об этом рассказали в раздевалке. Даже не знаю того, кто это сделал. Не знаю этого парня».

Забавно, что раньше Антонио Санабрия вел себя по-другому. Он тоже тренировался в академии «Барсы» и в интервью клубному ТВ как-то сказал:

«На кого я ориентируюсь, глядя на основной состав? Хочу иметь такой же пас, как у Андреса Иньесты, и невероятное голевое чутье Лионеля Месси. Лео – мой кумир». Я хочу хотя бы на 10% повторить его карьеру».

А еще были такие фотографии:

Впрочем, сам Санабрия сказал, что не плевал в Месси, и объяснил эпизод ракурсом камеры.

Фото: Barca Universal, Keystone Press Agency/Global Look Press

Аргентина Парагвай Барселона Торино Месси Лионель Санабрия Антонио
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1697187146
Понял, что ошибался. )))
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Snek
1697189987
Раздули историю из ничего. Ну плюнул чудак на букву М в спину. Даже Месси пофигу, а прессе то писать не о чем что ли?
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ilichkadr
1697278619
Плюнуть можно с досады, со злости, от зависти... но отнюдь не в адрес конкретного человека. Эмоция, низкая самооценка и не более того.
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