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    Жизнь хейтера Месси: сейчас плюнул в него, а раньше называл кумиром и просил фото

    Сегодня, 11:46
    Как эту ситуацию прокомментировал Санабрия?

    Главный скандал в эту международную паузу случился в матче Аргентины и Парагвая. Парагвайский футболист Антонио Санабрия поспорил с Лионелем Месси во время игры и плюнул в него, когда тот повернулся спиной. Месси не заметил, а после матча сказал:

    «Не видел плевок. Мне об этом рассказали в раздевалке. Даже не знаю того, кто это сделал. Не знаю этого парня».

    Забавно, что раньше Антонио Санабрия вел себя по-другому. Он тоже тренировался в академии «Барсы» и в интервью клубному ТВ как-то сказал:

    «На кого я ориентируюсь, глядя на основной состав? Хочу иметь такой же пас, как у Андреса Иньесты, и невероятное голевое чутье Лионеля Месси. Лео – мой кумир». Я хочу хотя бы на 10% повторить его карьеру».

    А еще были такие фотографии:

    Впрочем, сам Санабрия сказал, что не плевал в Месси, и объяснил эпизод ракурсом камеры.

    Фото: Barca Universal, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4732

      Snek 9 часов назад

      Раздули историю из ничего.
      Ну плюнул чудак на букву М в спину.
      Даже Месси пофигу, а прессе то писать не о чем что ли?

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      Рейтинг: +25212

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Понял, что ошибался. )))

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