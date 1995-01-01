Жизнь хейтера Месси: сейчас плюнул в него, а раньше называл кумиром и просил фото

Раздули историю из ничего.
Ну плюнул чудак на букву М в спину.
Даже Месси пофигу, а прессе то писать не о чем что ли?
Главный скандал в эту международную паузу случился в матче Аргентины и Парагвая. Парагвайский футболист Антонио Санабрия поспорил с Лионелем Месси во время игры и плюнул в него, когда тот повернулся спиной. Месси не заметил, а после матча сказал:
«Не видел плевок. Мне об этом рассказали в раздевалке. Даже не знаю того, кто это сделал. Не знаю этого парня».
Забавно, что раньше Антонио Санабрия вел себя по-другому. Он тоже тренировался в академии «Барсы» и в интервью клубному ТВ как-то сказал:
«На кого я ориентируюсь, глядя на основной состав? Хочу иметь такой же пас, как у Андреса Иньесты, и невероятное голевое чутье Лионеля Месси. Лео – мой кумир». Я хочу хотя бы на 10% повторить его карьеру».
А еще были такие фотографии:
Впрочем, сам Санабрия сказал, что не плевал в Месси, и объяснил эпизод ракурсом камеры.
Фото: Barca Universal, Keystone Press Agency/Global Look Press