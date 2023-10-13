Жизнь хейтера Месси: сейчас плюнул в него, а раньше называл кумиром и просил фото

Главный скандал в эту международную паузу случился в матче Аргентины и Парагвая. Парагвайский футболист Антонио Санабрия поспорил с Лионелем Месси во время игры и плюнул в него, когда тот повернулся спиной. Месси не заметил, а после матча сказал:

«Не видел плевок. Мне об этом рассказали в раздевалке. Даже не знаю того, кто это сделал. Не знаю этого парня».

Забавно, что раньше Антонио Санабрия вел себя по-другому. Он тоже тренировался в академии «Барсы» и в интервью клубному ТВ как-то сказал:

«На кого я ориентируюсь, глядя на основной состав? Хочу иметь такой же пас, как у Андреса Иньесты, и невероятное голевое чутье Лионеля Месси. Лео – мой кумир». Я хочу хотя бы на 10% повторить его карьеру».

А еще были такие фотографии:

Впрочем, сам Санабрия сказал, что не плевал в Месси, и объяснил эпизод ракурсом камеры.

Фото: Barca Universal, Keystone Press Agency/Global Look Press