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13.04.2017 10:00«Он настолько скромен, что отдает пенальти другим игрокам». Голландец, который сейчас забивает чаще всех в ЕвропеБас Дост начинал карьеру в маленьком городе в Голландии, затем взорвал местный чемпионат и теперь стал супербомбардиром чемпионата Португалии. Никита Щербаков раскрывает секреты форварда, который, возможно, отберет «Золотую бутсу» у Лео Месси.3
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20.01.2017 21:00«Реал» может продать Роналду в Азию. Скрипченко вызван в полицию из-за матча «Урал» – «Терек». Дайджест событий дняРамос оплевал Аспаса. «Спартак» и ЦСКА интересуются Бруно Сезаром. «Манчестер Сити» готов расстаться с Агуэро. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.6
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02.11.2016 22:30«Монако» разгромил ЦСКА. «Легия» и «Реал» забили друг другу по 3 гола. Ключевые события 4-го тура ЛЧ (ВИДЕО)Второй день очередного тура ЛЧ выдался небогатым на голы. ЦСКА был разбит в Монако, «Реал» сенсационно потерял очки в Польше, а «Ювентус» упустил победу над «Лионом». «Бомбардир» показывает все забитые мячи дня.13
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11.08.2016 10:00«Когда он бьет штрафные, мне страшно за вратарей». Как Аквилани готовится к последней рубке с судьбойКогда-то Альберто Аквилани считался больше чем центрхавом формата «Box-to-box», было в нем что-то поэтичное. «Бомбардир» рассказывает сложную историю «маленького принца», которому Тотти прочил «Золотой мяч».9