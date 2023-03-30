Джорджина назвала город, в котором Роналду будет жить после завершения карьеры: посмотрите, как там красиво

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, где португалец будет жить после завершения карьеры.

Роналду 38 лет.

Он лучший бомбардир в истории по голам за сборные (122 гола).

Криштиану родился в городе Фуншал на острове Мадейра.

«Лиссабон – город, в котором в будущем мы будем жить с семьей», – заявила Джорджина.

Ранее стало известно, что Роналду занимается строительством семейного особняка в регионе Кинта да Регалейра, который находится рядом с Лиссабоном.

Фото: Gerken & Ernst, SULUPRESS.DE/Global Look Press.