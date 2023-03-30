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    Джорджина назвала город, в котором Роналду будет жить после завершения карьеры: посмотрите, как там красиво

    Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, где португалец будет жить после завершения карьеры.

    • Роналду 38 лет.
    • Он лучший бомбардир в истории по голам за сборные (122 гола).
    • Криштиану родился в городе Фуншал на острове Мадейра.

    «Лиссабон – город, в котором в будущем мы будем жить с семьей», – заявила Джорджина.

    Ранее стало известно, что Роналду занимается строительством семейного особняка в регионе Кинта да Регалейра, который находится рядом с Лиссабоном.

    Фото: Gerken & Ernst, SULUPRESS.DE/Global Look Press.

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2023 18:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1450

      Suvorov51 30 марта, 20:48

      По мне так Порту лучше, ну это опять, кому что, вкусы у всех разные

      0
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      Рейтинг: +2361

      Maxi_7 30 марта, 19:01

      Он заслужил выбирать любой город для жизни. А Лиссабон да, красивый, чем-то похож на город из второго Dishonored.

      1
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      Рейтинг: +1254

      mama1991 30 марта, 19:00

      не будет никакого лисабона..... весь мир в труху

      2
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      Рейтинг: +845

      dragoon000320 > mama1991 30 марта, 19:55

      не будь таким пессимистом, до этого не дойдет

      0
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      Рейтинг: +1254

      mama1991 > dragoon000320 30 марта, 19:58

      та то я так, для красного словца

      2
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