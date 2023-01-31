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  • Месяц Роналду в Саудовской Аравии: упустил первый трофей, снял 17 номеров в супершикарном отеле и ищет суши-повара за 5 тысяч в месяц

Месяц Роналду в Саудовской Аравии: упустил первый трофей, снял 17 номеров в супершикарном отеле и ищет суши-повара за 5 тысяч в месяц

31 января 2023, 16:07
14

31 декабря одна из главных трансферных саг 2022-го подошла к концу. Криштиану Роналду, который играл на чемпионате мира в статусе свободного агента, наконец-то подписал контракт с новым клубом. Он выбрал «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и подписал космический контракт на 2,5 года, по которому, по разным данным, получает до 200 млн за год.

Прошел месяц после его перехода в «Аль-Наср». Как у него дела?

За это время Роналду сыграл три матча: устроил перестрелку с Месси и упустил первый трофей

Первым матчем после в календаре «Аль-Насра» после перехода Роналду стояла встреча с «Аль-Таи» (6 января). Но Роналду пропустил ее, как и матч против «Аль-Шабаба», который прошел 14-го числа. Все из-за двухматчевой дисквалификации, которая ФА дала Роналду за разбитый телефон болельщика «Эвертона». Регламент ФИФА говорит, что бан на срок до 4 матчей-3 месяцев игроки после перехода должны отбывать уже в новом клубе. Поэтому дебют Роналду случился позже.

Была и другая проблема – лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Наср» изначально не мог внести Роналду в заявку. Но 7 января клуб расторг контракт с Венсаном Абубакаром, и Роналду с того момента был готов к дебюту.

А вот статистика по тем матчам, в которых он сыграл:

• 19 января – объединенная команда «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» сыграла против «ПСЖ». Роналду отыграл 61 минуту и оформил дубль. Общий счет – 5:4 в пользу «ПСЖ». Лионель Месси и Килиан Мбаппе забили по мячу.

• 22 января – матч Про Лиги против «Аль-Иттифака». Роналду вышел в старте с капитанской повязкой, сыграл полную встречу, но голевыми действиями не отметился. «Аль-Наср» победил 1:0, единственный мяч в этой встрече забил Талиска.

• 26 января – матч против «Аль-Иттихада» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Роналду появился с первых минут, отыграл весь матч, был без капитанской повязки, голов не забил, голевые передачи не отдал. «Аль-Наср» проиграл 1:3.

Как Роналду живет в Саудовской Аравии: снял 17 комнат в местном небоскребе и кайфует от популярности

Сразу же после переезда Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию медиа запустили расследования на тему жилья Роналду и его семьи в стране. AS рассказывал конкретику: Роналду снял жилье в отеле Four Seasons Королевской башне. Всего в этом отеле 90 номеров, 17 из них будут в распоряжении Роналду. Эти номера располагаются на двух этажах. Логичный вопрос: зачем Роналду так много номеров? Очень просто: они для семьи, охраны и друзей игрока. Первое время Роналду будет жить именно там и в месяц будет платить 285 тысяч евро. Позже он найдет постоянное жилье.

Кстати, вот так выглядит отель Four Seasons:

Вот виды на роскошь, если вы не смогли запустить видео:

Роналду уже нашел персонал для обеспечения комфортного проживания в Саудовской Аравии – поваров, уборщиков, врачей, которые будут с семьей круглые сутки. Параллельно Роналду занимается строительством семейного особняка в регионе Кинта да Регалейра (рядом с Лиссабоном) – туда семья переедет после завершения карьеры Роналду. Сейчас у него нет возможности лично проверять подготовку, но этим занимаются его менеджеры. И есть проблемы – пока у них не получается найти суши-повара за 5 тысяч в месяц.

Но вернемся к Роналду. У него необыкновенная популярность в Саудовской Аравии – посмотрите на реакцию посетителей ресторана, куда он пришел:

И да, фанаты все еще стремятся купить атрибутику с именем Роналду – представители клубных магазинов «Аль-Насра» признаются, что не справляются из-за бесконечного потока людей.

Как считаете, Роналду забьет больше 10 голов за «Аль-Наср» в этом сезоне?

Фото: XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Весь мир ПСЖ Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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sergey610
1675160660
Тяжёлый случай.
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Красногвардейчик
1675160735
Лучше бы играть начал)
Ответить
Красногвардейчик
1675169656
Шейхи богатые но бестолковые.....сбитого лётчика приобрели
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Ziklop
1675171122
читал что уже появились те, которые топчут футболки и кричат чтоб он уехал, из-за запоротого момента в кубке и поражения в нём.
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САНЁК17
1675185806
А вы думали там бараны играет?Шейхи решили платить по крупной,тому кто может такими деньгами умеет воспользоваться и тут оказался Роналду,сами сказали денег для шейхов как капли воды в океане
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odessakmv
1675485085
ох, отвезут они его однажды в пустыню и закопают по шею, как героя Спартака Мишулина в "Белом солнце пустыни"
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