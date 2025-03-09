Личка ответил, как в «Динамо» переживали травму Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о разрыве крестов у Константина Тюкавина.

Форвард пропустит не менее шести месяцев.

Он травмировался в матче с «Ростовом» (1:1) неделю назад.

У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Его прооперировали в Мюнхене.

– Как команда пережила травму Тюкавина?

– Понятно, что Тюка очень важен для нас. Плюс, это человек, который всегда придет с улыбкой, хорошим настроением. Мы все желаем, чтобы он быстрее восстановился и вернулся сильнее.

Нужно принять этот момент ментально. У нас есть Маухуб, Гладышев, который сыграл как нападающий последние минуты. Есть молодой Боков.

Если подписывать свободного агента, то он будет готов на 20–30%, мы будем работать с ним, а в итоге сезон закончится. Так что будем биться своим составом.