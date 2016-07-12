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  • «Зенит» хочет расстаться с Кокориным. В «Рубине» начинается бунт. Дайджест событий дня

«Зенит» хочет расстаться с Кокориным. В «Рубине» начинается бунт. Дайджест событий дня

«Зенит» намерен отдать Кокорина в аренду

Главные претенденты – «Шальке» и «Спортинг». Да, от Монако далековато, но варианты тоже неплохие. Португальские «львы», например, воспитали больше всех чемпионов Европы. Вероятность ухода нападающего высока, ведь главным мотиватором решения служит наказание за случай в Монте-Карло.

Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

Витсель покидает «Зенит», клуб интересуется Сиссоко

Сегодня петербуржцы наконец-то приняли предложение «Наполи». Стоимость перехода равна 22-м миллионам евро, а зарплата Акселя в Италии составит 3,2 миллиона. Получив лишних денег в бюджет, клуб сразу же заинтересовался одним из героев финала евро – Муссой Сиссоко. «Зенит» готов отдать за него 20 миллионов евро. Интересно, как отреагируют болельщики?

Мамаев не собирается публично извиняться за случай в Монако

Павел не станет следовать примеру друга. Возможно, поэтому он несколько задержится в дубле. По информации прессы, полузащитник проведет там не менее двух недель.

Видео дня. Кокорин просит прощения за инцидент в Монте-Карло

11 игроков «Рубина» не провели ни одной тренировки под руководством Грасии

Тренерский штаб откровенно игнорит футболистов, из которых можно собрать целый стартовый состав. Среди них, например, Динияр Билялетдинов, Благой Георгиев и Владимир Дядюн (полный список вы можете посмотреть здесь). Обиженные уже написали жалобу на имя руководства. Однако позиция клуба тверда: за попытку бунта все будут отправлены в «Нефтехимик». Похоже, паспортистам и непригодным иностранцам пора искать новое место работы.

«Манчестер Юнайтед» могут покинуть четыре игрока

Да, Кэп, Мата в списке. А вместе с ним там Рохо, Блинд и Швайнштайгер. Либо Жозе настолько не милы любимчики ван Гаала, либо он просто любит разбрасываться звездами. Но реальная причина продаж куда прагматичнее: полученные средства пойдут на покупку Поля Погба.

«Если тебе нужен экшн, ты приглашаешь Моуринью». Как мир реагирует на появление Жозе в «МЮ»

Широков может стать тренером сборной России

Нет, пока не главным, хоть команде и придется сидеть дома на ЧМ-18. Сейчас у Романа несколько вариантов для продолжения карьеры и один из них – место в тренерском штабе сборной. Сам футболист заявил, что не отказался бы от такого варианта, хоть у него есть и возможность продолжить карьеру игрока в Китае.

Умтити официально стал игроком «Барселоны»

Один из самых метких распасовщиков Евро нашел свою команду. Сегодня француз прошел медобследование и подписал контракт. Он обошелся каталонцам в 25 миллионов евро. Сумма отступных, прописанных в соглашении, составляет 60 миллионов. Презентация защитника состоится в пятницу.

Шейдаев перешел в «Трабзонспор»

А новое поколение российских игроков продолжает пробовать свои силы в Европе, пусть и далеко не в топ-лигах. Отказавшись от контракта с «Зенитом», Рамиль Шейдаев отозвался на предложение из Турции. Контракт с одним из сильнейших клубов чемпионата рассчитан на четыре года. Пожелаем Рамилю удачи и нескорого возвращения в РФПЛ!

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Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Рубин Шальке-04 Спортинг Манчестер Юнайтед Трабзонспор Барселона Россия Билялетдинов Динияр Мамаев Павел Швайнштайгер Бастиан Благо Мата Хуан Широков Роман Кокорин Александр Блинд Дейли Дядюн Владимир Рохо Маркос Умтити Самуэль Погба Поль Шейдаев Рамиль Моуринью Жозе Грасия Хави
Комментарии (8)
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AlMann
1468350467
"Главные претенденты – «Шальке» и «Спортинг». Там же бегать придется ...
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De-create
1468352082
Да, тяжко будет... Учитывая, что в последний год он если и бегал, то только за зарплатой...
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Саня БУБА
1468352201
та его теперь тока кайрат возьмет.....под аршавиным играть....в астане хорошие кальянные есть и шампунь дешевая!!!!!
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Kondrat Jr
1468354962
Господи, да оставьте же их уже в покое!!! Пускай едут в Европу и играют. Как сыграют, так и заработают. На Доширак не хватит - ещё всем миром будем собирать Паше и Саше на обратные билеты... А сейчас вся Сеть тупо кормит троллей - Мамаева и Кокорина.
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TUMS
1468362077
Может быть хватит писать о пацанах любящих "дорогой шампунь".
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343443
1468381356
Сегодня петербуржцы наконец-то приняли предложение «Наполи
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Ильгизар И
1468427024
Витсель вперед
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Taps
1468433369
Недоумка Кокорина продать кому-либо, пусть учат его играть в футбол.
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