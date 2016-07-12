«Зенит» хочет расстаться с Кокориным. В «Рубине» начинается бунт. Дайджест событий дня

«Зенит» намерен отдать Кокорина в аренду

Главные претенденты – «Шальке» и «Спортинг». Да, от Монако далековато, но варианты тоже неплохие. Португальские «львы», например, воспитали больше всех чемпионов Европы. Вероятность ухода нападающего высока, ведь главным мотиватором решения служит наказание за случай в Монте-Карло.

Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

Витсель покидает «Зенит», клуб интересуется Сиссоко

Сегодня петербуржцы наконец-то приняли предложение «Наполи». Стоимость перехода равна 22-м миллионам евро, а зарплата Акселя в Италии составит 3,2 миллиона. Получив лишних денег в бюджет, клуб сразу же заинтересовался одним из героев финала евро – Муссой Сиссоко. «Зенит» готов отдать за него 20 миллионов евро. Интересно, как отреагируют болельщики?

Мамаев не собирается публично извиняться за случай в Монако

Павел не станет следовать примеру друга. Возможно, поэтому он несколько задержится в дубле. По информации прессы, полузащитник проведет там не менее двух недель.

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11 игроков «Рубина» не провели ни одной тренировки под руководством Грасии

Тренерский штаб откровенно игнорит футболистов, из которых можно собрать целый стартовый состав. Среди них, например, Динияр Билялетдинов, Благой Георгиев и Владимир Дядюн (полный список вы можете посмотреть здесь). Обиженные уже написали жалобу на имя руководства. Однако позиция клуба тверда: за попытку бунта все будут отправлены в «Нефтехимик». Похоже, паспортистам и непригодным иностранцам пора искать новое место работы.

«Манчестер Юнайтед» могут покинуть четыре игрока

Да, Кэп, Мата в списке. А вместе с ним там Рохо, Блинд и Швайнштайгер. Либо Жозе настолько не милы любимчики ван Гаала, либо он просто любит разбрасываться звездами. Но реальная причина продаж куда прагматичнее: полученные средства пойдут на покупку Поля Погба.

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Широков может стать тренером сборной России

Нет, пока не главным, хоть команде и придется сидеть дома на ЧМ-18. Сейчас у Романа несколько вариантов для продолжения карьеры и один из них – место в тренерском штабе сборной. Сам футболист заявил, что не отказался бы от такого варианта, хоть у него есть и возможность продолжить карьеру игрока в Китае.

Умтити официально стал игроком «Барселоны»

Один из самых метких распасовщиков Евро нашел свою команду. Сегодня француз прошел медобследование и подписал контракт. Он обошелся каталонцам в 25 миллионов евро. Сумма отступных, прописанных в соглашении, составляет 60 миллионов. Презентация защитника состоится в пятницу.

Шейдаев перешел в «Трабзонспор»

А новое поколение российских игроков продолжает пробовать свои силы в Европе, пусть и далеко не в топ-лигах. Отказавшись от контракта с «Зенитом», Рамиль Шейдаев отозвался на предложение из Турции. Контракт с одним из сильнейших клубов чемпионата рассчитан на четыре года. Пожелаем Рамилю удачи и нескорого возвращения в РФПЛ!

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