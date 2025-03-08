«Факел»: «Нет подтверждений дискриминации Вендела со стороны фанатов»

В пресс-службе «Факела» прокомментировали обвинения болельщиков в расистских оскорблениях зенитовца Вендела.
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
«На наш взгляд, на кадрах нет никакой конкретики, которая подтверждает дискриминационное поведение. Здесь всe вперемешку – гул и свист недовольных ходом игры болельщиков.
Но говорить однозначно, что здесь есть дискриминация, мы не можем», – сказали в «Факеле».
Источник: «Спорт-Экспресс»