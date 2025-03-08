«Факел»: «Нет подтверждений дискриминации Вендела со стороны фанатов»

В пресс-службе «Факела» прокомментировали обвинения болельщиков в расистских оскорблениях зенитовца Вендела.

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«На наш взгляд, на кадрах нет никакой конкретики, которая подтверждает дискриминационное поведение. Здесь всe вперемешку – гул и свист недовольных ходом игры болельщиков.

Но говорить однозначно, что здесь есть дискриминация, мы не можем», – сказали в «Факеле».