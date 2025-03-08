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  • «Факел»: «Нет подтверждений дискриминации Вендела со стороны фанатов»

«Факел»: «Нет подтверждений дискриминации Вендела со стороны фанатов»

Вчера, 21:21
23

В пресс-службе «Факела» прокомментировали обвинения болельщиков в расистских оскорблениях зенитовца Вендела.

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«На наш взгляд, на кадрах нет никакой конкретики, которая подтверждает дискриминационное поведение. Здесь всe вперемешку – гул и свист недовольных ходом игры болельщиков.

Но говорить однозначно, что здесь есть дискриминация, мы не можем», – сказали в «Факеле».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Вендел
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Комментарии (23)
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Спартачище
1741458518
Да не было там ничего страшного Уголёк психанул, не хочет за такое позорище гонять, вот и удалился
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BuenosArgentina
1741458707
От вас нет, из других источников есть, не надо врать , конечно сейчас будут все отрицать чтобы не получить штраф, зачем бы Вендел показывал палец, он бы даже не повернулся
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anatolich72
1741459714
Зениту технарь за подкуп судей и наговор на российских болельщиков. Венделу 15 суток за оскарбление российских женщин 8 марта.
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Айболид
1741459961
Лукойл напряг весь филиал свиносекты в Воронеже на провокацию .Позор .
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Вомбат
1741460189
Воронежцы жидко обделались и напрасно пытаются оправдываться. Конечно, на видео с уханьем болельщиков, выложенное на Спортсе каналом "Мутко против" не очень понятно на кого именно они ухают -- на Вендела, на Энрике, или на Касьерру. Но какая разница? В любом случае уханье с трибун, когда на футбольном поле есть ****, это расизм. К тому же видео игрока Факела, изображавшего макаку, уже отправлено в ЭСК.
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Ловкий Бубен
1741460904
Фан айди есть ? Найти и наказать, влепить колонии пару лет и штраф тысяч двести-триста, а то позорят страну, потом футболисты вернутся расскажут про этот позор
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VPERDIV SPARTAK
1741461243
Хватит темнить , закрыть ваш стадион раз ничего не видите и не слышите
Ответить
ziborock
1741461843
Семаку дискву за клевету!!! Приехали из своей Бразилии и в центре России на русских гонят!
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ySS
1741464351
Соберутся субъекты из Рпл-у или Рфс-у и скажут, что факать трибунам нельзя, но иногда можно))
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