Промес забил в матче «Юнайтед»

Нападающий «Юнайтед ФК» Квинси Промес отличился в матче 20-го тура второго по силе дивизиона ОАЭ против «Аль-Таида» (5:3).
Нидерландец забил мяч на 89-й минуте. Это девятый гол Промеса в сезоне.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Бомбардир»