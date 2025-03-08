Промес забил в матче «Юнайтед»

Нападающий «Юнайтед ФК» Квинси Промес отличился в матче 20-го тура второго по силе дивизиона ОАЭ против «Аль-Таида» (5:3).

Нидерландец забил мяч на 89-й минуте. Это девятый гол Промеса в сезоне.