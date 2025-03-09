В Испании раскрыли обстоятельства смерти 54-летнего врача «Барселоны»

В субботу стало известно о смерти врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии.

Из-за этого был перенесен домашний матч каталонцев против «Осасуны».

Врачу было 54 года. Сегодня он обедал вместе с командой, после чего отправился в свой номер и лег спать.

Мужчина умер во сне. Его нашли мертвым, когда «Барсе» предстояло отправиться на стадион.

Сначала было принято решение не сообщать игрокам трагическую новость, но впоследствии президент клуба Жоан Лапорта лично пришел в раздевалку и сказал о произошедшем.

Футболисты в шоке от случившегося – многие были в близких отношениях с Миньярро Гарсией.