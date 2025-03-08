Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Химками»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Химок» (1:0).

Единственный гол москвичи забили на 90+3 минуте.

ЦСКА идет 6-м.

Следующий соперник – «Акрон» (16 марта).

– С 8 марта всех женщин. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня. Надо поздравить команду с победой. Заслуженно и без вопросов. Был прессинг, 28 ударов. Но надо забивать больше. Рад, что ребята справились с нервозностью в первом тайме. Двигаемся дальше.

– Вы сделали пять замен. Решили поставить Кубок России в приоритет?

– Должно быть 22 футболиста, которые готовы играть. Один раз будет Круговой, второй – Мойзес. Будет так, плюс мы доверяем нашим молодым игрокам. Они должны показывать хороший настрой. Нет никакого приоритета Кубку.

– Проблема с реализаций не ушла?

– Я знаю, как это решается – много миллионов. Но мы должны работать с нашими футболистами.