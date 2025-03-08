Победный гол ЦСКА «Химкам» забит после нарушения правил

Главный тренер «Химок» Франк Артига после матча 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1) обратил внимание на нарушение правил перед голом соперника.

«После такого поражения сложно подобрать слова. Каждый матч для нашей команды, каждое очко – как золото в чемпионате. И сегодня мы были к нему очень близки. В первом тайме могли получить преимущество и забить.

Во втором играть стало куда сложнее, команда устала. У ЦСКА очень сильные футболисты, поэтому я должен быть честным: мы были куда ближе к поражению, чем к ничьей. И все же я горжусь командой. Хорошая работа, боролись до конца.

И еще. Это не оправдание, но угловой, после которого был забит гол, исполнили не по правилам. Положение мяча было неправильным», – сказал Артига.