Личка прокомментировал победу в динамовском дерби

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча 20-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Столичная команда разгромила соперника со счетом 4:0.

Москвичи вернулись на 4-е место в таблице чемпионата.

Их отставание от лидеров – 4 очка.

«Респект команде и тренеру махачкалинского «Динамо», потому что он играет на своих возможностях на сто процентов. Стараются играть высоко и агрессивно прессинговать, также они хорошо действуют на стандартах.

Выиграть у Махачкалы со счетом 4:0 – это очень хороший результат. Все игроки, которые выходили сегодня на поле, заслуживают поздравлений за качественную игру и отношение к матчу. Были и ошибки, но всегда должны выходить на поле те, кто готов рисковать.

После игры сразу сказал в раздевалке, что хорошо, что забили четыре мяча, но не всегда получается сыграть «на ноль». Поэтому поздравляю вратаря Лещука и оборону», – сказал Личка.