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  • Макнэйр, Кристенсен, Фишер и другие европейцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Макнэйр, Кристенсен, Фишер и другие европейцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Хьюго Кето, «Арсенал», Финляндия

Возраст: 18 лет

Позиция: вратарь

Стоимость: €100 тысяч

Прототип: Юсси Яаскелайнен

Финские голкиперы традиционно высоко котируются в Премьер-лиге – можно вспомнить хотя бы Юсси Яаскелайнена и Антти Ниеми. Хьюго Кето попал в академию «Арсенала» в 2014 году – «канониры» отдали за него 100 тысяч евро. Парня считают одним из главных талантов в финском футболе, что и неудивительно с ростом 195 см.

Кето отлично проявил себя в юношеской Лиге чемпионов – Хьюго выделяется на фоне одногодок поистине богатырским сложением. Иногда кажется, что ему даже не нужно прыгать, чтобы достать до перекладины, а ведь не исключено, что Кето еще подрастет! Сильными сторонами Кето называют игру на выходах и способность вытягивать мячи из девяток, но тренер молодежного состава «канониров» Андрес Йонкер хочет, чтобы финн лучше играл ногами, так как голкиперу «Арсенала» необходимо быть в игре, даже когда команда владеет мячом.

Скандинавы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Патрик МакНэйр, «Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный / правый защитник

Стоимость: €4,5 млн

Прототип: Фил Джонс

Вынужденно или по собственному желанию Луи ван Гаал за два сезона в «Юнайтед» дал дорогу в большой футбол целой группе воспитанников академии клуба. Патрик МакНэйр был одним из первых, так как способен закрыть именно те позиции, которые чаще всего становились уязвимыми в «МЮ» – правого и центрального защитника. Травматичность игроков обороны «Юнайтед» стала пропуском в основной состав для МакНэйра.

По своим игровым качествам Патрик похож на старшего товарища Фила Джонса – хороший выбор позиции, скорость, универсальность. Изначально МакНэйр был полузащитником и только в последние годы с подачи тренера молодежного состава «МЮ» Пола МакГиннесса его перевели в оборону. Сейчас Падди входит в основную обойму «МЮ», претендует на попадание в заявку сборной Северной Ирландии на Евро-2016, прогрессирует.

Англичане до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Хьертур Херманссон, «Гетеборг» (аренда из ПСВ), Исландия

Возраст: 21 год

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €200 тысяч

Прототип: Херманн Хрейдарссон

Исландский футбол на подъеме – этому свидетельствует выход национальной сборной на Евро-2016 и успехи исландцев на молодежном уровне. Появление множества талантливых игроков на острове не осталось незамеченным в европейских клубах – перспективных исландских футболистов активно приглашают к себе клубы АПЛ, Чемпионшипа, Голландии, Скандинавии. К примеру, в английском «Рединге» выступают сразу три игрока юношеской сборной Исландии.

Центральный защитник Хьертур Херманссон в 16-летнем возрасте дебютировал в местном «Фюлкире», успев даже забить гол, и перебрался в ПСВ, где в основном играл в юношеской команде. Высокий, статный, отлично играющий головой и умеющий выигрывать единоборства защитник нынешней зимой был отправлен в стан «Гетеборга», где сможет получить игровую практику высокого уровня.

Итальянцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Андреас Кристиансен, «Боруссия» Менхенгладбах (аренда из «Челси»), Дания

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €6,5 млн

Прототип: Бранислав Иванович

Сын бывшего голкипера «Брондбю» Стена Кристиансена считался перспективным игроком еще в восьмилетнем возрасте, когда на него обратили внимание скауты «Арсенала», «Челси», «Ман Сити» и «Баварии». В 2012 году он выбрал синих, так как посчитал стиль игры «Челси» наиболее подходящим для себя.

Если сравнивать Кристиансена с кем-то из защитников «Челси», то первым на ум приходит Бранислав Иванович. Во-первых, Андреас также может сыграть и в центре обороны, и справа. А во-вторых, он, как и серб, любит подключаться к атакам как при стандартных положениях, так и посредством индивидуальных проходов, тяготея к правому флангу. Сейчас Кристиансен набирается опыта в «Боруссии», но нет сомнений, что у него будет шанс проявить себя в «Челси» уже в скором времени – возможно, как раз в качестве замены Ивановичу.

Бельгийцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Глен Камара, «Саутенд» (аренда из «Арсенала»), Финляндия

Возраст: 20 лет

Позиция: опорный полузащитник

Стоимость: €500 тысяч

Прототип: Клод Макелеле

Как-то так получилось, что три самых перспективных финских игрока состоят на контракте в «Арсенале» – кроме Кето, это Карл Дженкинсон и Глен Камара – опорный полузащитник, выступающий сейчас на правах аренды за клуб Лиги 1 «Саутенд». Камара совсем не зря отправился за игровой практикой именно туда, так как там в 2011 году начинал свое английское приключение, а уже потом попал на контракт в «Арсенал».

Глен родился в Тампере в семье выходцев из Сьерра-Леоне, чем и объясняется его совсем не финская пластичность. Для опорного полузащитника он очень хорошо оснащен технически, а кроме навыков отбора обладает умением начинать атаки и отдавать обостряющие передачи. Камара хорош во владении мячом под прессингом, а маневренность делает Глена универсальным игроком, способным сыграть также на фланге обороны.

Украинцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Пьер-Эмиль Хейбьерг, «Шальке» (аренда из «Баварии»), Дания

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €6 млн

Прототип: Микаэль Лаудруп

В Дании уже давно ждут нового Микаэля Лаудрупа и в Пьере-Эмиле Хейбьерге видели именно наследника славы самого выдающегося полузащитника в истории датского футбола. Хейбьерг, как и Лаудруп, родился в Копенгагене и занимался в академиях «Копенгагена» и «Брондбю», но в отличие от Микаэля в чемпионате Дании никогда не играл, перебравшись в юношеском возрасте в «Баварию».

Закрепиться в основе одного из самых сильных клубов современности датчанину пока что сложно, потому его сдают в аренду другим клубам Бундеслиги – в прошлом сезоне «Аугсбургу», а сейчас «Шальке». Пьер-Эмиль сочетает в себе качества тотального центрального полузащитника – он умеет работать как на оборону, так и на атаку, зачастую выступая в роли box-to-box. Хейбьерг – обладатель поистине пушечного удара, которым он часто пользуется при исполнении стандартов. В апреле 2014 года Пьер-Эмиль потерял отца (рак), а уже через месяц дебютировал в сборной Дании, забив первый гол на международном уровне уже в третьем матче – в квалификации Евро-2016 в ворота армян.

Виктор Фишер, «Аякс», Дания

Возраст: 21 год

Позиция: левый вингер

Стоимость: €5,5 млн

Прототип: Йеспер Гронкьяер

Датский футбол всегда был богат на классных фланговых игроков, и Виктор Горридсен Фишер – ярчайший представитель нового поколения датских талантов. Воспитанник «Орхуса» и «Мидтьюлланда» попал в академию «Аякса» в 17-летнем возрасте и сразу же начал привлекаться к матчам основы. Фишер чаще всего располагается на позиции левого вингера, но может сыграть и справа или на месте центрфорварда.

Фишер – техничный, умный и быстрый игрок, отличный дриблер и по-настоящему светлая голова в прямом и переносном смысле. Когда он выходит на ударную позицию, то чаще всего не бездумно лупит по воротам, а находит возможность исполнить удар на технику, что делает его очень эффективным в плане реализации выходов один на один.

Голландцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Райан Голд, «Спортинг», Шотландия

Возраст: 20 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €1,5 млн

Прототип: Лионель Месси

Шотландский Месси – это звучит необычно. Райан Голд был настоящим золотым самородком шотландского «Данди Юнайтед», дебютировав в профессиональном футболе в 17-летнем возрасте, чем и заслужил сравнения с Месси. Миниатюрный (164 см) атакующий полузащитник выделялся на фоне сверстников совсем не шотландской техникой, чем и привлек внимание скаутов лиссабонского «Спортинга», отдавшего за Райана в 2014 году три миллиона евро.

Голд – отличный дриблер, техничный, быстрый, работоспособный полузащитник, умеющий принимать неординарные решения. Его переход в «Спортинг» во многом был обусловлен тем, что Райану лучше развиваться в «южных» футбольных условиях – играть на хороших газонах, с партнерами, мыслящими на одной волне с шотландским вундеркиндом.

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Европа Арсенал Манчестер Юнайтед Гетеборг Боруссия М Саутенд Юнайтед Шальке-04 Аякс Спортинг Фишер Виктор Хейбьерг Пьер-Эмиль Кристенсен Андреас Херманнссон Хьортур МакНэйр Патрик Камара Глен
Комментарии (1)
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tilvan
1541064792
Из всех вышеперечисленных только Кристенсен и Хейбьерг более-менее на высоком уровне выступают. МакНейра в Мидлсбро списали. Остальные разбрелись по клубам попроще
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