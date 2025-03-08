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  • У «Зенита» есть шанс спасти Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

У «Зенита» есть шанс спасти Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Вчера, 20:24
76

«Зенит» готовится к юридическим разбирательствам по поводу удаления Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Интересный прецедент ждет лигу и РФС.

В рапорте делегата матча в Воронеже есть запись о дискриминационных выкриках с трибуны в адрес Вендела.

Если «Зенит» сейчас предоставит видео оскорбления от неназванного пока игрока «Факела», то дисквалификацию Вендела на матч со «Спартаком» могут отменить – по аналогии с делом Винисиуса.

Если, конечно, регламент чемпионата подразумевает подобное.

Битва юристов впереди», – написал по ситуации ведущий программы «Футбол России» Илья Казаков.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Вендел
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Комментарии (76)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DemSerg
1741458695
Как обычно говорят о чём угодно, только не о главном. А главное здесь - факт, что на трибунах полно расистского отродья. В приличном обществе болельщики сам на трибунах надавали бы такой твари лещей и сдали в полицию. И жест был адресован именно этим уродам, оборзевшим от безнаказанности и молчаливого попустительства адекватных болельщиков.
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BuenosArgentina
1741459019
И правильно, нужно отменять красную, после таких чудовищных оскорблений не мудрено что человек с достоинством ответил, нужен штраф клубу пол лимона евро, чтобы больно было и еще один влепить этому скоту которой оскорблял
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russkiisergei
1741460742
регламент перепишут за пару часов! позорище Российского футбола не зря же в РФС посадило своих.
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Хулиганин
1741460905
А если не отмените отключим газ! Ничего в этой жизни не меняется. Управдом всегда прав. Управдом, дом дом, управдом.
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IVANRUS777
1741461069
Питерские расисты негодуэ, что именно их чёрненького обидели, но как говорится, в своём глазу бревна не способны увидеть. Все мы то помним, какие высказывания и уханье неслось с трибун в Питере в адрес цветных игроков других команд. Да что тут писать...просто зайдите на любом сайте в новость о том, что Поль Погба мог перейти в Зенит, и почитайте высказывания "толерантных" болел из Питера.
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VPERDIV SPARTAK
1741461549
Найти провокатора и заказчика
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FCSpartakM
1741461748
за яйки браться нельзя, а фак показывать можно?)
Ответить
ivany4
1741462290
Сейчас, 22:05, показали разбор "оскорбления" Вендела. Показывают трибуны за воротами Факела. Свист, шум недовольных трибун, когда идет атака на ворота их команды. Вендел показывает жест трибунам и отходит. Раздается свит, гул, выкрики. И комментаторы на Премьере выдают все это за "расизм". Лапочкин разобрал красную Факела, что и так и так можно трактовать. Приплел какуюту стартовую скорость, стоячую, в общем все правильно дали. И ни одного слова про второй гол сбг. Ни линий, ни положение игроков. Вот так. Все можно трактовать так, как кому захочется, и можно умолчать о спорных вещать и эпизодах.
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kvm
1741464289
макаки требуют равенства!
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Тинез Розоп
1741465592
Трижды позор будет , если отменят…(а им пох)
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