У «Зенита» есть шанс спасти Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

«Зенит» готовится к юридическим разбирательствам по поводу удаления Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Интересный прецедент ждет лигу и РФС.

В рапорте делегата матча в Воронеже есть запись о дискриминационных выкриках с трибуны в адрес Вендела.

Если «Зенит» сейчас предоставит видео оскорбления от неназванного пока игрока «Факела», то дисквалификацию Вендела на матч со «Спартаком» могут отменить – по аналогии с делом Винисиуса.

Если, конечно, регламент чемпионата подразумевает подобное.

Битва юристов впереди», – написал по ситуации ведущий программы «Футбол России» Илья Казаков.