У «Зенита» есть шанс спасти Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

«Зенит» готовится к юридическим разбирательствам по поводу удаления Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
«Интересный прецедент ждет лигу и РФС.
В рапорте делегата матча в Воронеже есть запись о дискриминационных выкриках с трибуны в адрес Вендела.
Если «Зенит» сейчас предоставит видео оскорбления от неназванного пока игрока «Факела», то дисквалификацию Вендела на матч со «Спартаком» могут отменить – по аналогии с делом Винисиуса.
Если, конечно, регламент чемпионата подразумевает подобное.
Битва юристов впереди», – написал по ситуации ведущий программы «Футбол России» Илья Казаков.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова