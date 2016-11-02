«Монако» разгромил ЦСКА. «Легия» и «Реал» забили друг другу по 3 гола. Ключевые события 4-го тура ЛЧ (ВИДЕО)

Публикуем все голы:

Текстовый онлайн матча «Монако» – ЦСКА – 3:0

Всего 13 минут продержался Игорь Акинфеев. Монегаски повели после гола Жермена.

2:0, Фалькао. Совсем все неважно.

Ужас. 3:0 под конец первого тайма. Снова Фалькао забил.

«Тоттенхэм» – «Байер» – 0:1

Кампль на 65-й минуте забил важнейший мяч за «Байер».

«Боруссия» Д – «Спортинг» – 1:0

Адриан Рамос на 12-й минуте открыл счет.

«Легия» – «Реал» – 3:3

Уже на первой минуте Бэйл забил супергол.

Бензема удвоил еще в первом тайме.

Поляки один гол отыграли перед перерывом.

А вот и Радович. Сравняли поляки!

И 3:2 в самом конце! Вот это героизм.

Эх, недолго поляки радовались. Сравнял «Реал» благодаря Ковачичу.

«Копенгаген» – «Лестер» – 0:0

«Порту» – «Брюгге» – 1:0

Андре Силва на 37-й минуте вывел хозяев вперед.

«Ювентус» – «Лион» – 1:1

Игуаин в начале реализовал пенальти, 1:0.

А в конце «Лион» забил важнейший гол, вытащив ничью в Турине.

«Севилья» – «Динамо» З – 4:0

Вьетто открыл счет на 31-й минуте.

Вопрос о победителе был снять на 66-й минуте. Эскюдеро удвоил счет.

Нзонзи оформил разгром. 3:0.

И еще четвертый гол от Бен Йеддера.

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