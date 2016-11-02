«Монако» разгромил ЦСКА. «Легия» и «Реал» забили друг другу по 3 гола. Ключевые события 4-го тура ЛЧ (ВИДЕО)

Публикуем все голы:
Текстовый онлайн матча «Монако» – ЦСКА – 3:0
Всего 13 минут продержался Игорь Акинфеев. Монегаски повели после гола Жермена.
2:0, Фалькао. Совсем все неважно.
Ужас. 3:0 под конец первого тайма. Снова Фалькао забил.
Кампль на 65-й минуте забил важнейший мяч за «Байер».
«Боруссия» Д – «Спортинг» – 1:0
Адриан Рамос на 12-й минуте открыл счет.
Уже на первой минуте Бэйл забил супергол.
Бензема удвоил еще в первом тайме.
Поляки один гол отыграли перед перерывом.
А вот и Радович. Сравняли поляки!
И 3:2 в самом конце! Вот это героизм.
Эх, недолго поляки радовались. Сравнял «Реал» благодаря Ковачичу.
Андре Силва на 37-й минуте вывел хозяев вперед.
Игуаин в начале реализовал пенальти, 1:0.
А в конце «Лион» забил важнейший гол, вытащив ничью в Турине.
Вьетто открыл счет на 31-й минуте.
Вопрос о победителе был снять на 66-й минуте. Эскюдеро удвоил счет.
Нзонзи оформил разгром. 3:0.
И еще четвертый гол от Бен Йеддера.
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