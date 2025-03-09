Скандальное удаление Вендела, спорный гол ЦСКА, смерть врача «Барселоны», рекорд Салаха и другие новости

Стал известен предварительный диагноз травмированного Баринова

«Спартак» заинтересовался защитником «Химок»

Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом» – Семак заявил о расистских оскорблениях в адрес игроков «Зенита»

«Оренбург» уступил «Ростову» в 20-м туре РПЛ, «Зенит» обыграл «Факел», «Динамо» разгромило «Динамо Мх», ЦСКА в компенсированное время забил победный гол «Химкам», возможно, с нарушением правил

«Манчестер Сити» проиграл «Ноттингем Форест» в 28-м туре АПЛ; «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» благодаря дублю Салаха, побившего рекорд Суареса

Луис Энрике выложил пост после игры с «Факелом» и перепутал геолокацию: вместо Воронежа указал ночной клуб в Томске

У «Зенита» есть шанс спасти Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

«ПСЖ» разгромил «Ренн», Сафонов отыграл весь матч

Матч «Барселона» – «Осасуна» перенесли за несколько минут до свистка: в день игры умер врач каталонцев

Промес забил в матче «Юнайтед»