Радимов объяснил скандальный жест Вендела в адрес фанатов «Факела»

Владислав Радимов оценил поведение полузащитника «Зенита» Вендела в гостевом матче 20-го тура РПЛ против «Факела».

Во 2-м тайме бразильца удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Вендел показал жест, здесь нет смысла отрицать. Просто так человек добропорядочным гражданам, которые сидят на трибуне воронежского стадиона, демонстрировать такое не будет.

Но в семье не без урода. Потому что провокации, наверняка, какие‑то были. Ведь за Венделом ничего подобного не водилось прежде.

Довести можно любого человека. А поскольку Вендел ответить словом не может, получилось жестом. Его это не красит.

Но довести да такого состояния… А еще Семак такое говорит… Я его никогда таким не видел.

Нисколько не защищаю Вендела, но понимаю его. К сожалению, это была провокация», – сказал Радимов.