Мостовой поддержал Вендела: «Если провоцировали, за что его удалять?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об удалении зенитовца Вендела в матче с «Факелом» (0:2).
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
«Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили – посмотрели.
Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять?» – сказал Мостовой.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового