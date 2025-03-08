Мостовой поддержал Вендела: «Если провоцировали, за что его удалять?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об удалении зенитовца Вендела в матче с «Факелом» (0:2).

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили – посмотрели.

Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять?» – сказал Мостовой.