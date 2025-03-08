Рабинер прокомментировал поведение Вендела в Воронеже: «Он наплевал на «Зенит», забил на команду»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал поведение полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«В истории с удалением Вендела в Воронеже есть две составляющие, которые не надо мешать в одну кучу. Мухи – отдельно, котлеты – отдельно (надеюсь, «Зенит» и сам бразилец не обвинят меня в расизме, предъявив сравнение Вендела с мухой. И тем более с котлетой).

1. Если факт расизма на трибунах в отношении Вендела был – надо разбираться со всей серьезностью, искать доказательства (одного заявления игрока все-таки недостаточно) и не просто ограничиваться жестким штрафом клубу, а находить и лишать доступа на стадион конкретных виновных. Это и есть проверка эффективности Fan ID. Если не найдут – зачем тогда это всe?

2. Сам Вендел, был факт расизма или нет, наплевал на «Зенит», показав оскорбительный жест, получив красную карточку и дисквалификацию минимум на матч со «Спартаком». Вот что происходит, когда человек подписывает контракт с другим клубом за полгода и головой уже не там. Он просто поставил свои личные эмоции выше интересов команды, забил на нее. И теперь Сергею Семаку надо будет придумывать, как играть в гостях с красно-белыми и без Клаудинью, и без Вендела, при том что клуб зимой так и не взял в центр поля ни одного созидателя.

Так что пусть Александр Медведев и другие зенитовские функционеры не уводят фокус внимания публики в сторону расизма в Воронеже (который никто не оправдывает и должен быть наказан), а объясняет, почему а) Вендел положил на команду, б) центр поля в зимнее окно никем не усилили», – написал Рабинер.