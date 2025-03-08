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  • Рабинер прокомментировал поведение Вендела в Воронеже: «Он наплевал на «Зенит», забил на команду»

Рабинер прокомментировал поведение Вендела в Воронеже: «Он наплевал на «Зенит», забил на команду»

Вчера, 23:52

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал поведение полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«В истории с удалением Вендела в Воронеже есть две составляющие, которые не надо мешать в одну кучу. Мухи – отдельно, котлеты – отдельно (надеюсь, «Зенит» и сам бразилец не обвинят меня в расизме, предъявив сравнение Вендела с мухой. И тем более с котлетой).

1. Если факт расизма на трибунах в отношении Вендела был – надо разбираться со всей серьезностью, искать доказательства (одного заявления игрока все-таки недостаточно) и не просто ограничиваться жестким штрафом клубу, а находить и лишать доступа на стадион конкретных виновных. Это и есть проверка эффективности Fan ID. Если не найдут – зачем тогда это всe?

2. Сам Вендел, был факт расизма или нет, наплевал на «Зенит», показав оскорбительный жест, получив красную карточку и дисквалификацию минимум на матч со «Спартаком». Вот что происходит, когда человек подписывает контракт с другим клубом за полгода и головой уже не там. Он просто поставил свои личные эмоции выше интересов команды, забил на нее. И теперь Сергею Семаку надо будет придумывать, как играть в гостях с красно-белыми и без Клаудинью, и без Вендела, при том что клуб зимой так и не взял в центр поля ни одного созидателя.

Так что пусть Александр Медведев и другие зенитовские функционеры не уводят фокус внимания публики в сторону расизма в Воронеже (который никто не оправдывает и должен быть наказан), а объясняет, почему а) Вендел положил на команду, б) центр поля в зимнее окно никем не усилили», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Вендел
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