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Кто может помешать России увеличить число клубов в Лиге чемпионов

По итогам квалификации еврокубков Россия обогнала Португалию и оказалась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Если нашим клубам удастся удержать эту позицию до мая, в новом сезоне мы отправим в Европу сразу шесть команд. В последние годы нашими прямыми конкурентами в рейтинге являются Франция и Португалия. Страны «Большой четверки» совершенно недосягаемы – даже с учетом итальянской хвори (которая не относится лишь к «Ювентусу») и английского сплина (который относится ко всем представителям АПЛ), а Украина слегка увязла на восьмом месте, да еще осталась без «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Таким образом, цель российских клубов – обойти по итогам нынешнего сезона либо Португалию, либо Францию, причем успех будет зависеть не только от Курбана Бердыева или Артема Дзюбы, но и от неудач конкурентов.

Португалия: лигочемпионский трезубец

На этот раз страна-чемпионка Европы сумела довести все три своих суперклуба до группового этапа Лиги чемпионов, что может считаться несомненным успехом (например, в прошлом году «Спортинг» не сумел составить компанию своим заклятым друзьям, проиграв ЦСКА в последнем квалификационном раунде).

Однако, с другой стороны, португальцы уже успели потерять две команды в пучине отбора в Лигу Европы: «Риу Аве» не добрался даже до стадии плей-офф, уступив чешской «Славии» по правилу гостевого гола, а сюрпризная «Арока» (которая заняла еврокубковое место уже на третий год своего пребывания в португальской Примейре) не совладала с закаленным греческим «Олимпиакосом» и остановилась на пороге группового этапа.

Эти вылеты могут больно ударить по позициям страны в таблице коэффициентов, ведь по правилам набранные очки делятся на количество команд, стартовавших в еврокубковом сезоне – это значит, что четыре оставшиеся португальские команды должны будут стараться за шестерых.

«Брага»

Бывший клуб Станислава Крицюка остался единственным представителем Португалии в Лиге Европы. Команда обладает достаточным опытом игры в этом турнире: в минувшем сезоне «Брага» вылетела из ЛЕ лишь в апреле, на стадии 1/4 финала (правда, вчистую проиграв донецкому «Шахтеру»).

Выйдя из отпуска, подопечные Жозе Пезейру получили разгром от «Бенфики» в матче за Суперкубок Португалии. Клуб в это время увлеченно продавал своего лидера Рафу Силву то в «Зенит», то в Англию, то в ту же «Бенфику». Переход пока не состоялся.

Между тем, в Лиге Европы «Брагу» ожидают серьезные соперники: не только турецкий «Коньяспор», но и обозленный на самого себя «Шахтер» и участник плей-офф последней Лиги чемпионов бельгийский «Гент». Шансы на выход из группы в такой ситуации не назовешь стопроцентными.

Интересно, что именно в составе «Браги» теперь числится российский нападающий Андрей Панюков, арендованный у литовского «Атлантаса».

Прогноз: 2 место в группе, вылет в 1/16 финала.

«Спортинг»

Впервые за несколько лет «Спортинг» едва не выиграл домашний чемпионат, соорудив блестящую победную серию на финише сезона, однако «Бенфика» сделала то же самое и сохранила за собой 1-е место. Тем не менее, команда в зелено-белую полоску завоевала прямую путевку в Лигу чемпионов.

Жеребьевка едва ли оказалась благосклонна к «Спортингу»: наличие в группе действующего обладателя трофея «Реала» и укрепившейся летом дортмундской «Боруссии» на практике означает борьбу за третье место с чемпионом Польши «Легией».

Летняя трансферная кампания пока не завершена, но едва ли «Спортинг» успеет полноценно заменить ушедших Жоау Мариу, Альберто Аквилани, Андре Мартинша и Тео Гутьерреса. Буквально только что команду покинул и центральный защитник Налдо, который теперь будет зарабатывать рейтинговые очки для российского «Краснодара».

Прогноз: 3 место в группе ЛЧ, вылет в 1/8 финала ЛЕ.

«Бенфика»

Чемпион Португалии в межсезонье также потерял (и приобрел) немало игроков, однако нельзя сказать, что подобная текучка кадров всерьез затронула ключевые позиции – центр обороны, опорную зону или острие атаки. Даже Ренату Саншеш, который блестяще ворвался в сборную на Евро, еще не успел стать полноценным лидером лиссабонцев, тем более в международных матчах.

Оказавшись в довольно ровной группе (с киевским «Динамо», «Наполи» и «Бешикташем»), «Бенфика» вполне может попасть в лигочемпионскую весну даже с первого места – и всерьез пополнить португальскую рейтинговую копилку.

Прогноз: 2 место в группе, вылет в 1/8 финала.

«Порту»

Еще полтора матча назад «Порту» был непредставим в качестве участника группового этапа Лиги чемпионов, поскольку приехавшая к нему в гости «Рома» (спасибо за «путь чемпионов», месье Платини!) в первом тайме первого матча отвозила соперника лицом об асфальт и чудом не заколотила несколько выездных голов. Что случилось далее, мы помним: удаление Вермалена, мощнейший второй тайм в исполнении «Порту», быстрый гол в ответной игре, еще два удаления у «Ромы», нокаут.

Бронзовый призер Примейры не просто вышел в лигочемпионскую осень, но и получил билет в самую удобную группу, в которой «Лестер», ожидающий прилета инопланетян, будет единственным соперником, равным «Порту» по классу. «Брюгге» и «Копенгаген» едва ли могут попортить шкурку португальскому зверю.

Прогноз: 1 место в группе, вылет в 1/4 финала.

Франция: Париж-кормилец

«Пари-Сен Жермен» всесилен на французской арене: чемпионат, кубок, кубок лиги, суперкубок – всеми этими трофеями сегодня владеет клуб из столицы. Он же почти единолично тянет Францию в таблице коэффициентов. Например, в прошлом сезоне «ПСЖ» принес своей стране 26 рейтинговых баллов, тогда как идущие следом «Марсель» и «Сент-Этьен» – всего по 11. За последние годы лишь «Монако» смог приблизиться к Парижу по итогам сезона (в 2014/15, когда монегаски сенсационно прошли «Арсенал»). Это при том, что катарский «ПСЖ» еще ни разу не сумел дойти даже до полуфинала Лиги чемпионов. Действительно, если уж ты убил конкуренцию внутри страны – отдувайся за всех.

Впрочем, на этот раз Франция отправила в главный турнир сразу три команды – «ПСЖ», «Монако» и «Лион». А вот в Лиге Европы один из французских клубов – некогда очень сильный «Лилль» – споткнулся в первом же раунде, проиграв азербайджанской «Габале».

«Сент-Этьен»

Теперь с «Габалой» придется иметь дело «Сент-Этьену». Впрочем, группа и без этого крайне непростая: «Майнц» со своим немецким прессингом и «Андерлехт», измученный Бердыевым, но, тем не менее, давно не пропускавший еврокубковую весну.

Сам «Сент-Этьен» попал в Лигу Европы с последнего возможного места в чемпионате – шестого. Даже в трех прежних сезонах команда финишировала выше (5-4-5), имея в составе Обамеянга, Эрдинча, Граделя. Сегодня Кристоф Гальтье не располагает такими игроками. И хотя нынешние лидеры «С-Э» находятся в самом зрелом футбольном возрасте, пошуметь на Европу этой осенью будет крайне трудно.

Прогноз: 3 место в группе.

«Ницца»

Команда с Лазурного берега, напрямую попавшая в групповой раунд Лиги Европы, также оказалась в непростых обстоятельствах. Потеряв своего лидера – расцветшего наконец Хатема Бен-Арфа, потеряв опорника Менди, который отправился заменять Н’Голо Канте в «Лестер», «Ницца» попала в жесткую группу к «Зальцбургу», «Шальке» и «Краснодару». Символично, что именно клубы из России и Франции завершат турнир очной встречей в последнем туре.

Прогноз: 3 место в группе.

«Монако»

Команде Леонарду Жардима пришлось преодолеть два отборочных раунда Лиги чемпионов, но если «Фенербахче» никак не хотел уступать и обыграл «Монако» в Турции, то «Вильярреал» был пройден с явным преимуществом: спокойные победы и на выезде, и дома.

Монегаски имеют вполне рабочий состав: время непомерных трат прошло, и теперь клуб сам растит игроков на продажу и делает точечные приобретения (например, этим летом в центр обороны был приглашен один из лучших защитников Серии А поляк Камиль Глик). За креатив отвечает яркий атакующий хавбек Бернарду Силва (к сожалению, пропустивший чемпионский для Португалии Евро из-за травмы); лидерство, похоже, взял на себя переведенный в опорную зону Фабиньо. Правда, травмированы два наиболее мастеровитых форварда – Вагнер Лав и Фалькао, но они скоро вернутся.

Из первой жеребьевочной корзины «Монако» получил ЦСКА, что несколько упрощает задачу. Впрочем, борьба с «Байером» и «Тоттенхэмом» будет крайне напряженной, и в этой группе может все перемешаться – но, тем не менее, шансы «Монако» на хороший рейтинговый балл выглядят лучше, чем шансы сегодняшнего ЦСКА.

Прогноз: 2 место в группе, вылет в 1/8 финала.

«Лион»

Серебряный призер чемпионата Франции встречает Лигу чемпионов не без потерь (основной защитник Умтити ушел в «Барселону»), но с достаточно глубоким составом. Старт домашнего сезона свидетельствует о хорошей готовности: «Лион» победил в первых турах, а форвард Лаказетт (которого так никому и не отдали) пошел по графику Федора Смолова: пять голов в двух матчах.

Впрочем, с Лигой чемпионов у этого лионского поколения пока не складывается: в прошлом году команда заняла четвертое место в группе, на этот раз угодила в компанию к «Ювентусу» и «Севилье». Скорее всего, «Лиону» придется обыгрывать загребское «Динамо» и проводить весну в Лиге Европы.

Прогноз: 3 место в группе ЛЧ, вылет в 1/4 финала ЛЕ.

«ПСЖ»

Да, парижане потеряли свою главную звезду, которая теперь так же непринужденно забивает в каждом матче в Англии, но зато в «ПСЖ» приехал лучший еврокубковый тренер последних лет Унаи Эмери. В предсезонных матчах мы увидели, как его новая команда даже в полумолодежном составе обыгрывает других грандов, а крайние защитники делают дубли. На старте внутреннего чемпионата «ПСЖ» повел вперед новичок Хесе, пришедший из «Реала». Если так пойдет, «тренеришка» может довести Париж хотя бы до полуфинала Лиги чемпионов – если не в первом сезоне, то во втором точно.

«ПСЖ» будет маткой своей группы, и вряд ли «Лудогорец» и «Базель» доставят французам необходимое количество проблем. Актуальная задача для Эмери – опередить «Арсенал» и выйти в плей-офф с первого места.

Прогноз: 1 место в группе, вылет в ¼ финала.

Итог:

Наши конкуренты по таблице коэффициентов способны провести удачный еврокубковый сезон – во многом потому, что на этот раз и Франции, и Португалии удалось сохранить полное представительство в Лиге чемпионов до самого группового этапа. Более того, у «Порту», «Бенфики» и «Монако» благодаря удачной жеребьевке есть неплохие шансы на победу в группе, а у «ПСЖ» – еще и на позднюю стадию ЛЧ.

При этом в Лиге Европы резиденты Франции и Португалии, напротив, могут не добраться до стадии плей-офф – и весной придется рассчитывать только на те команды, которые вылетят из Лиги чемпионов.

Лига Европы Лига чемпионов Лига чемпионов Порту Брага Бенфика Спортинг Монако Лион ПСЖ Сент-Этьен Ницца
Комментарии (11)
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melnicn
1472548844
любой клуб даст отпор
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_Kesh_Suntar_
1472549375
Как говориться ЦСКА провалить ЛЧ 4 место! А Ростов может 3 место взять! Зениту ЛЕ не нужен!
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TY13R
1472551419
мечтать не вредно, вряд ли будут 3 команды у России в ЛЧ, тут как не старайся такого не дождётесь!!!
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CSKA №1
1472551835
ЦСКА порвет Монако!!!Верим в команду!!!
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fantom23
1472552249
Остается только верить!
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Pathfinder
1472554724
Думаю, не получится у нас еще больше клубов получить. Статья понравилась, но наши команды как всегда в самой простой ситуации устроят себе проблемы. Щас вообще один "Ростов" в плей-офф выползет!
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magg27
1472554828
Ростов и ЦСКА побороться а Спартак под вопросом!
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headdevil
1472584345
Сила Португалии в евроочках- идентичность делегатов. У нас то Ростов, то Динамо, то Рубин в ЛЧ, не говоря уже о ЛЕ. Т.е. при посеве Португальцы в наиболее выгодном положении в следствии регулярных выступлений лидеров их чемпионата. Ну а Франция- тут ПСЖ набирает больше чем 2-3 наших клуба в сумме.
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Petrak86
1472610925
ЦСКА скорее всего вылетит в ЛЕ, если повезет, у них реально ровная группа, каждый может занять как 1-е, так и 4-е место. Ростову тоже по силам выйти в ЛЕ с третьего места. зенит и Краснодар должны из своих групп выходить однозначно. В общем, в ЛЧ у нас особых перспктив нет, если только ЦСКА не сыграет в полную силу и без осечек, тогда им по силам и 1-е место в группе. А у португальцев и французов в ЛЧ шансов больше, Порту, Бенфика и ПСЖ почти наверянка пройдут в плей-офф
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товрос
1473091602
слуцкий ужо сдался!!!
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