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Пять крутых трансферов, которые вы пропустили

Стив Манданда

Откуда: «Марсель»

Куда: «Кристал Пэлас»

Сумма: бесплатно

Манданда является воспитанником скромного французского «Гавра». В этом клубе он начал свою карьеру. Из него же затем и перешел в «Марсель». Сейчас представить, что Манданда больше не будет играть за «Марсель», очень сложно. Но теперь, отдав коллективу девять лет своей жизни, вратарь воплощает в жизнь свою мечту. Он едет играть в Англию, где несколько лет уже бывал на просмотре. Тогда не сложилось, но теперь «Кристал Пэлас» был очень нужен опытный и высококлассный голкипер. Алан Пардью стремится построить подобие «Лестера» и наконец-то взлететь со своим коллективом поближе к вершине таблицы. Стив Манданда, за которого «Кристал Пэлас» не заплатил ни копейки, поможет клубу в осуществлении этой задачи. Француз с конголезскими корнями проведет в Англии ближайшие три года.

Андре Каррильо

Откуда: «Спортинг»

Куда: «Бенфика»

Сумма: бесплатно

В прошедшем сезоне «Спортинг» сделал большую ставку на результат. Но завоевать чемпионский титул не получилось. Чемпионство уплыло к игрокам «Бенфики», а их новыми партнерами теперь стремятся стать лидеры «Спортинга». Каррильо, которого болельщики помнят по матчам против ЦСКА в Лиге чемпионов, команду заинтересовал не только в роли качественного игрока. На 25-летнем футболисте по-прежнему можно сделать большие деньги и выгодно перепродать. Раскруткой таланта Каррильо португальский клуб и будет заниматься весь предстоящий сезон.

Бенжамин Менди

Откуда: «Марсель»

Куда: «Монако»

Сумма: €13 млн

«Марсель» этим летом устроил распродажу. Батшуайи, Н’Кулу, Манданда – лидеры покинули клуб, испытывающий финансовые проблемы. Менди тоже последовал этой дорогой. Француз давно зарекомендовал себя талантливым игроком, делающим ставку на собственные физические данные. Менди отлично исполняет подачи в чужую штрафную, а при этом способен в одиночку закрыть всю бровку. Раньше в «Монако» таким защитником был Курзава. Но теперь Лайвен бегает в «ПСЖ», а на его место наконец-то найден достойный талантливый футболист.

Мэтт Ритчи

Откуда: «Борнмут»

Куда: «Ньюкасл»

Сумма: €12 млн

Шотландец Ритчи – один из героев сказки «Борнмута», год назад впервые в истории вышедшего в Премьер-лигу. Такого крутого достижения не было бы без связки Ритчи и Уилсона. Нападающий Каллум Уилсон атаки завершал, а Мэтт Ритчи, будучи крайним полузащитником, не только забивал сам, но создавал для него голевые моменты. 15 голов и 17 голевых передач набралось у футболиста за один сезон в Чемпионшипе. Когда «Борнмут» вышел в элиту, дела у Мэтта пошли чуть скромнее. 12 баллов по системе «гол+пас» помогли клубу остаться в Премьер-лиге, но «Борнмут» решил заработать. Продажа 26-летнего Ритчи, выходящего на пик формы, обеспечила клуб деньгами на трансферы. «Ньюкаслу» же Мэтт поможет не задержаться в Чемпионшипе. Опыт в этом деле у полузащитника уже имеется.

Джанлука Лападула

Откуда: «Пескара»

Куда: «Милан»

Сумма: €9 млн

Лападула начинал играть в футбол вратарем, а выступать всегда мечтал за «Ювентус». Но даже переквалифицировавшись в нападающего, игрок своего шанса не получил. Устав ждать, Джанлука стал скитаться по всей Италии, но нигде не мог найти свою команду. В 22 года парень дебютировал в Серии Б, а к 26-ти наконец-то начал геройствовать. Предыдущий сезон Лападула провел в «Пескаре» – команде, традиционно славящейся именно своей атакующей игрой. 30 голов в Серии Б позволили форварду сделать себе рекламу, а заодно и помогли «Пескаре» вернуться в элиту. «Я борюсь в каждом эпизоде», – раскрывает секрет голевого чутья Лападула. Его таланты оценили в «Наполи» и «Дженоа», но «Милан» оказался проворнее и быстрее нашел деньги на трансфер.

Рейсы в Европу. Футболисты, которых после Кубка Америки купят топ-клубы

Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Европа Марсель Кристал Пэлас Спортинг Бенфика Монако Борнмут Ньюкасл Пескара Милан Манданда Стив Ритчи Мэтт Каррильо Андре Менди Бенжамин
Комментарии (2)
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Essence
1467465915
Куда мир катится?!Раньше таких игруль за пару лямов бы слили и никто не заметил.Сейчас их никто не заметил,но за 10-15 лямов.Номинал катастрофический какой-то...
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life85
1467473172
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