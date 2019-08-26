Жоау Мариу уже три года играет слабо. Аренда в «Локомотив – тоже спорное решение

Все надежды, как всегда, на Юрия Палыча.

Футболист «Интера» Жоау Мариу сегодня прилетел в Москву. В ближайшее время он должен подписать контракт с «Локомотивом». Сообщалось, что речь идет об аренде на год с правом выкупа.

Для обоих клубов это логичная сделка. «Локомотив» ищет игрока в центр поля, который заменит Ману Фернандеша. «Интер» полтора года пытается избавиться от Мариу.

В последние дни, когда стало известно, что Мариу все-таки уйдет, фанаты «Интера» в соц сетях постят видео с салютами и танцующими людьми – настолько он всем надоел в Милане.

twit text — Broz (@Brozoholics) August 26, 2019

Жоао Мариу пришел в «Интер» летом 2016-го – после двух удачных сезонов в «Спортинге» и победы на чемпионате Европы, где Мариу был основным в сборной Португалии. Миланский клуб потратил на полузащитника 40 миллионов евро – очень приличные деньги на то время.

В Италии у Мариу сразу не задалось. У «Интера» был сложный период – команда менялась из-за прихода Франка де Бура, но результаты были плохими. К ноябрю тренера уволили, его сменил Стефано Пьоли. Клуб болтало, Мариу не нашли оптимальную позицию на поле, а он сам не мог освоиться в Серии А.

«Я ни на кого не злюсь, просто говорю правду. Тот сезон был трудным нестабильным для клуба. Я не оправдываюсь, но новичкам, вроде меня и Габигола, было трудно проявить себя в таких хаотичных условиях», – признавался уже после Мариу.

С приходом Спаллетти в следующем сезоне положение Мариу не улучшилось. Тренер не видел его в составе – португалец сыграл всего один полный матч за полгода. Футболиста жестко критиковали в Италии. Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми говорил: «Стыдно за игру Жоау Мариу, я не хочу больше видеть этого ни от какого игрока. Он даже не ускоряется».

Мариу действительно выглядел аморфно, когда появлялся на поле. Тотальная апатия проявилась и зимой, когда «Интер» пытался его продать – игрок вообще не хотел никуда не ходить, его устраивало сидеть на замене.

Но все-таки всплыл только вариант, который устроил Мариу – аренда в «Вест Хэм». Футболист сам говорил, что мечтает поиграть в АПЛ. На тот момент «Вест Хэм» тренировал Давид Мойес, который с позитивом встретил игрока: «Он может играть несколько ролей: слева или справа и даже под нападающим, если это необходимо. То, что нам нужно».

twit text — Premier League (@premierleague) January 26, 2018

Но в Англии Жоау Мариу тоже провалился. У «Вест Хэма» был тяжелый период – при Мойесе и не было четко выстроенной игры и стабильности в результатах. Мариу снова не нашли позицию, а он смотрелся так же инертно и тухло, как в «Интере». За 13 матчей он забил два гола и отдал одну голевую. И вернулся в Италию.

Летом 2018-го «Интер» снова пытался продать Мариу, но так ничего и не вышло. Клуб хотел выручить хоть какие-то деньги из сорока потраченных миллионов, но никто не был готов дать приличную сумму за Мариу. Сам игрок тоже капризничал: хотел перейти, но только в статусный клуб. В один момент «Севилья» сделала приемлемое предложение «Интеру», но не потянула запрос футболиста по зарплате. Мариу остался.

Следующий сезон он логично начал в глубоком запасе. Но к ноябрю, когда полузащитники «Интера» повылетали из-за травм, Спаллетти не оставалось вариантов, кроме Жоау Мариу. И португалец выдал лучший отрезок (три месяц) за три года в клубе. Ничего выдающегося в плане результативности: четыре голевых действия (все в одном матче). Но в целом он играл хорошо и не портил игру команды.

В феврале, когда вернулись травмированные, он снова присел. И потерял мотивацию. Все было настолько плохо, что в конце сезона Спаллетти выгнал его с тренировки. Тренер был недоволен самоотдачей португальского футболиста и посоветовал игроку продемонстрировать «более конструктивную работу».

Этим летом стало понятно, что история «Интера» и Жоау Мариу уже просто не может продолжиться. Сам футболист прокомментировал инцидент со Спаллетти и свои неудачи в клубе: «Спаллетти – отличный тренер, проблема не в нем. «Интер», вся ситуация вокруг клуба, и в целом итальянский футбол – не для меня. Не вижу смысла возвращаться, даже если у меня контракт до 2021-го года».

В последние дни в прессе шли разговоры о возможном переходе Мариу в «Монако». Но, похоже, игрок выбрал российский чемпионат. И игру в Лиге чемпионов вместе с борьбой за чемпионство вместо барахтания на дне французской лиги.

Почему сдулся

Спустя три года вообще непонятно – как за этого игрока можно было заплатить 40 миллионов. «Интер» действительно тогда погорячился – Мариу провел всего полтора сезона на высоком уровне в «Спортинге» и один хороший чемпионат Евро (который и взвинтил стоимость игрока).

Когда он переходил в «Интер», бывший итальянский футболист, а на тот момент телевизионный эксперт Алессандро Костакурта говорил про Мариу: «Он очень схож с Зеедорфом. Он постоянно находится в поиске мяча. Отлично умеет его укрывать. Определeнно он напоминает мне Зеедорфа, с которым я играл».

Но Жоау Мариу оказался футболистом, для которого решающую роль играют условия. Ему нужно четко подбирать позицию и роль на поле.

Мариу раскрылся в «Спортинге», когда его тренировал Марку Силва. Он играл на позиции десятки (перед нападающим), получал свободу действий, а относительно низкая плотность в чемпионате Португалии позволяла ему демонстрировать его лучшие качества: дриблинг, сквозные пасы, дальние удары.

Марку Силва уже в «Эвертоне» рассказывал о десятках в его командах: «Мой подход и идеи остаются теми же. Посмотрите на роль «десятки» при моих 4-2-3-1 в «Эшториле» (Эвандро), потом на Жоау Мариу в «Спортинге». Игроки на этой позиции кайфуют от игры».

В следующем сезоне Мариу кайфовал меньше – в команду пришел Жорже Жезуш и сдвинул игрока ниже, в двойку полузащитников. Но Мариу и там чувствовал себя комфортно: играл в паре с чистым разрушителем Виллиамом Карвалью, а сам больше занимался созиданием. По ходу сезона ему пришлось перейти на правый фланг атаки – и там он тоже смотрелся органично. Тогда казалось, что Мариу может играть на любой позиции.

На чемпионате Европы Жоау отыграл все матчи в старте – все на флангах полузащиты. Главная особенность той сборной прагматичность и дисциплинированность. У Мариу была четкая роль, которая предполагала компактную игру при обороне и осторожность при контратаках. Его слабые оборонительные качества маскировала схема и партнеры, поэтому на турнире он смотрелся очень неплохо.

Ни в «Интере», ни в «Вест Хэме» у Мариу не было ни одной из вводных для демонстрации лучшей игры:

• На позиции десятки играть так же свободно и без опеки, как в Португалии, ему не давали.

• На флангах полузащиты расхлябанные системы «Интера» и «Вест Хэма» не маскировали его слабые оборонительные стороны.

• В опорной зоне «Интера» не было чистого разрушителя – Мариу не тянул большие объемы оборонительной работы.

Конечно, большую роль сыграли психологическое состояния игрока и отсутствие мотивации. Сверху – чисто тактические моменты. Возможно, они были играли второстепенную роль.

Еще одним важным минусом Мариу, который мешал ему в Серии А и АПЛ, была недостаточная крепость его тела. Даже свои лучшие матчи и сезоны у Жоау прослеживалась хилость и неумение вести единоборства.

Мариу сам признает, что это его главный недостаток: «Я думаю, что это проблема языка тела. Время от времени может показаться, как будто меня нет на поле. Это из-за недостаточной силы тела. И это то, что мне нужно улучшить».

Как впишется в «Локо»

Основная схема «Локомотива» в этом сезоне 4-2-3-1. В теории в этой формации Мариу может сыграть на всех позициях атакующих полузащитников, либо в центре поля. Скорее всего, Жоау будет выходить на поле и в атаке (вместо Жемалетдинова, рядом с Миранчуками), и в центре подменять кого-то из пары Баринов-Крыховяк.

Прямо сейчас наиболее вероятно, что он будет играть на фланге атаке – так, как в прошлом сезоне действовал Ману Фернандеш. Выиграть конкуренцию у Баринова и Крыховяка будет сложно. Хотя именно в центре поля ему было бы удобнее.

Есть опасения насчет его места на фланге – у «Локомотива» нет той самой выстроенной структуры в атаке, которая так важно для Мариу (все завязано на импровизации и индивидуальных действиях). Практика в «Интере» и «Вест Хэме» показала, что в таких условиях ему приходится сложно.

twit text — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) August 27, 2019

Идеальная позиция для Мариу – в центре полузащиты, рядом с разрушающим опорником, который возьмет на себя оборонительный объем. Тогда он сможет демонстрировать свои лучшие качества: протаскивание мяча на дриблинге и сквозные пасы в финальную треть. Правда, для этого «Локомотиву» придется изменить свою игру.

Мариу – не самое очевидное подписание для «Локо». Для того, чтобы он заиграл, придется корректировать систему игры. Либо искать для него оптимальную роль, которой, похоже, в «Локомотиве» прямо сейчас для нет.

Эта аренда – очередной вызов для Семина. Юрий Палыч уже не раз доказывал, что умеет встраивать даже самых неподходящих футболистов под свой футбол; и мотивировать их. А еще это, возможно, последний шанс для Мариу доказать, что он может играть в футбол на приличном уровне.

Португальцу реально будет сложно. Хотя бы потому, что Крыховяк сейчас в суперформе:

Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля