Быстров – о поведении Вендела в Воронеже: «Просто свинство»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал поведение полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Какая провокация Вендела? Провокации могут быть каждую секунду. Перед ответственным матчем со «Спартаком», принципиальным соперником и командой, которая идeт практически с одинаковым количеством очков, футболист не имеет права такое делать.

Безусловно, жесту Вендела нет никого объяснения. Это просто свинство со стороны Вендела. Просто обосрал и всe. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить. Видимо, Вендел не связывает себя с «Зенитом». Где-то в тележку погрузил половину вещей – осталось только себя. Это в очередной раз говорит о том, что «Зенит» правильно затеял перестройку», – сказал Быстров.