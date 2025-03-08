Быстров – о поведении Вендела в Воронеже: «Просто свинство»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал поведение полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
«Какая провокация Вендела? Провокации могут быть каждую секунду. Перед ответственным матчем со «Спартаком», принципиальным соперником и командой, которая идeт практически с одинаковым количеством очков, футболист не имеет права такое делать.
Безусловно, жесту Вендела нет никого объяснения. Это просто свинство со стороны Вендела. Просто обосрал и всe. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить. Видимо, Вендел не связывает себя с «Зенитом». Где-то в тележку погрузил половину вещей – осталось только себя. Это в очередной раз говорит о том, что «Зенит» правильно затеял перестройку», – сказал Быстров.