Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Быстров – о поведении Вендела в Воронеже: «Просто свинство»

Быстров – о поведении Вендела в Воронеже: «Просто свинство»

Вчера, 23:13
5

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал поведение полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Какая провокация Вендела? Провокации могут быть каждую секунду. Перед ответственным матчем со «Спартаком», принципиальным соперником и командой, которая идeт практически с одинаковым количеством очков, футболист не имеет права такое делать.

Безусловно, жесту Вендела нет никого объяснения. Это просто свинство со стороны Вендела. Просто обосрал и всe. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить. Видимо, Вендел не связывает себя с «Зенитом». Где-то в тележку погрузил половину вещей – осталось только себя. Это в очередной раз говорит о том, что «Зенит» правильно затеял перестройку», – сказал Быстров.

Еще по теме:
Рабинер прокомментировал поведение Вендела в Воронеже: «Он наплевал на «Зенит», забил на команду»
Мостовой поддержал Вендела: «Если провоцировали, за что его удалять?» 26
«Факел»: «Нет подтверждений дискриминации Вендела со стороны фанатов» 23
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Вендел Быстров Владимир
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кайрос
1741465960
Быстрову не понять Вендела.Быстров белый, русский.Быстрова не будут оскорблять, обзывая его обезьяной.Бананы не будут ему кидать..
Ответить
DOCTOR PENALTY
1741466206
Вовка прав! """
Ответить
mutabor0992
1741466289
ВоФФка зачем обижаешь животное?Свинку.Свинка-она хорошая.Небось шашлык любишь?С дружбанами под водочку.
Ответить
Айболид
1741466456
целуй ромбик , не отвлекайся свинёныш .
Ответить
порт
1741467750
И это говорит свиновова.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
Рабинер прокомментировал поведение Вендела в Воронеже: «Он наплевал на «Зенит», забил на команду»
Вчера, 23:52
Быстров – о поведении Вендела в Воронеже: «Просто свинство»
Вчера, 23:13
5
ВидеоПромес забил в матче «Юнайтед»
Вчера, 23:05
1
Матч «Барселона» – «Осасуна» перенесли за несколько минут до свистка: известна причина
Вчера, 22:40
4
Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину
Вчера, 22:28
1
Мостовой поддержал Вендела: «Если провоцировали, за что его удалять?»
Вчера, 22:04
26
РПЛ. «Динамо» разгромило «Динамо Мх» (4:0), отставание от 1-го места – 4 очка
Вчера, 21:26
7
«Факел»: «Нет подтверждений дискриминации Вендела со стороны фанатов»
Вчера, 21:21
23
ФотоПобедный гол ЦСКА «Химкам» забит после нарушения правил
Вчера, 21:12
8
Все новости
Все новости
Николич одним словом оценил зимние трансферы ЦСКА
Вчера, 23:40
ФотоЛуис Энрике выложил пост после игры с «Факелом» и перепутал геолокацию: вместо Воронежа указал ночной клуб в Томске
Вчера, 22:53
2
Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину
Вчера, 22:28
1
Мостовой поддержал Вендела: «Если провоцировали, за что его удалять?»
Вчера, 22:04
26
Фото«Динамо» поддержало Тюкавина на матче с «Динамо Мх»
Вчера, 21:46
РПЛ. «Динамо» разгромило «Динамо Мх» (4:0), отставание от 1-го места – 4 очка
Вчера, 21:26
7
«Факел»: «Нет подтверждений дискриминации Вендела со стороны фанатов»
Вчера, 21:21
23
ФотоПобедный гол ЦСКА «Химкам» забит после нарушения правил
Вчера, 21:12
8
ВидеоАкинфеев поздравил женщин с праздником после победы над «Химками»
Вчера, 21:05
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ренн» (4:1), у Дембеле дубль на 90+ минутах
Вчера, 20:55
Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Химками»
Вчера, 20:45
1
«Нам ничего нельзя, им все можно!»: Калинин из «Факела» – во время матча с «Зенитом»
Вчера, 20:32
15
У «Зенита» есть шанс спасти Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»
Вчера, 20:24
76
Семак высказался о проявлении расизма в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 19:43
15
Заявление «Факела» по удалению Вендела и поведению фанатов
Вчера, 19:15
11
Заявление РПЛ по удалению Вендела в Воронеже
Вчера, 19:08
18
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Химки» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:54
РПЛ. ЦСКА в компенсированное время забил победный гол «Химкам» (1:0), у Пьянича ассист
Вчера, 18:54
10
Тренер «Факела» назвал ключевой момент матча с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Зятю Смородской показали красную карточку после матча с «Зенитом»
Вчера, 18:39
7
Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Рубином»
Вчера, 18:27
6
Семак прокомментировал удаление игрока «Факела»
Вчера, 18:20
2
Экс-судья Николаев высказался об удалении Якимова в игре «Факел» – «Зенит»
Вчера, 18:00
8
Семак заявил о расистских оскорблениях в адрес игроков «Зенита»
Вчера, 17:47
58
Медведев ответил на вопрос об удалении Вендела
Вчера, 17:36
11
В эпизоде с удалением Вендела произошла редкая ситуация с видеоповтором
Вчера, 17:14
32
Гонду прокомментировал победу над «Факелом»
Вчера, 17:05
1
Бышовец оценил шансы ЦСКА на топ-3 в этом сезоне
Вчера, 16:51
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 