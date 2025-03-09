Казанский – об удалении Вендела: «Fan ID не сильно помогает Воронежу»

Комментатор Денис Казанский отреагировал на скандальную ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом в игре 20-го тура РПЛ против «Факела».

Во 2-м тайме бразильца удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу.

Ждем невероятно яркую неделю с битвами юридических секций. Очень многое на кону в решении КДК», – написал Казанский в своем телеграм-канале.