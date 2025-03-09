Казанский – об удалении Вендела: «Fan ID не сильно помогает Воронежу»

Комментатор Денис Казанский отреагировал на скандальную ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом в игре 20-го тура РПЛ против «Факела».
- Во 2-м тайме бразильца удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
«Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу.
Ждем невероятно яркую неделю с битвами юридических секций. Очень многое на кону в решении КДК», – написал Казанский в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского