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    7 свежих историй, которые вы пропустили из-за ЧМ


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    Голосов: 13
    29.06.2018 16:00
    «Милан» убрали из еврокубков, «Реал» купил украинца, над «Спортингом» снова смеются.

    «Амкар» – аут. В РФПЛ вернулся «Анжи»

    До начала ЧМ об этом писали часто, но официально все свершилось в тот момент, когда мы переваривали 5:0 над Саудовской Аравией. Владелец «Амкара» Геннадий Шилов объявил, что пермский клуб не сможет заявиться даже в ПФЛ, причина банальна – нет денег.

    Через несколько дней РФПЛ сообщила, что вместо «Амкара» в элитном дивизионе сыграет «Анжи», который вылетел в прошлом сезоне в стыковых матчах от «Енисея». Что касается ФНЛ, то туда после некоторых раздумий включили «Краснодар-2».

    Газинский дал 100 тысяч на установку мемориальной доски Николаю Старостину

    Юрий Газинский в шестилетнем возрасте стал заниматься футболом в Комсомольске-на-Амуре. Фактически 15 лет жизни в футболе Газинский провел именно там – как с детства играл в футбол, так и дорос до местного клуба «Смена», а уже затем отправился в «Луч-Энергию», «Торпедо» и наконец «Краснодар».

    Основатель московского «Спартака» Николай Старостин несколько лет тренировал комсомольское «Динамо» в послевоенные годы. Газинский пожертвовал 100 тысяч рублей на установку мемориальной доски Старостину. Вместо футболиста, который сейчас играет за сборную России на ЧМ-2018, деньги передала его сестра Маргарита.

    «Реал» купил украинского вратаря

    19-летний голкипер «Зари» Андрей Лунин заключил шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Год назад Лунин признавался в любви как раз «Реалу», а летом 2018-го мечта стала реальностью. «Заре» перепало сразу девять миллионов евро.

    Лунин – самый молодой вратарь в истории украинской сборной, дебютировал он в команде сравнительно недавно – три месяца назад в игре против Саудовской Аравии (1:1). Главным качеством голкипера называют его хладнокровие, он также обладает отличной реакцией. Интересны перспективы футболиста именно при новом тренере Хулене Лопетеги, у которого отлично получается работать с молодежью.

    Наингголан сменил «Рому» на «Интер»

    Мощный трансфер. Раджа мог заниматься чем угодно этим летом – в сборную Бельгии на ЧМ-2018 он не попал. Занялся в итоге трудоустройством – перешел в «Интер» за 38 миллионов евро, заключив четырехлетний контракт. Бельгийца отлично встретили, сам он признался, что очень хотел перейти.

    «Очень важно чувствовать доверие со стороны тренера и вице-президента Хавьера Дзанетти. Благодаря им я почувствовал себя нужным, в «Роме» я это перестал ощущать», – признался Раджа. С детства ли он за «Интер» пока выяснить не удалось.

    «Милан» не будет играть в еврокубках

    Миланский клуб отчаянно боролся за зону Лиги чемпионов в минувшем сезоне, в итоге квалифицировался в Лигу Европы, но даже там участия не примет. УЕФА наказал «Милан» за нарушение правил финансового фэйр-плей. Год назад президентом клуба стал китаец Йонгхонг Ли, после чего «Милан» провел серьезную работу на трансферном рынке. И не вписался в правила УЕФА.

    Итальянцы будут оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде. Есть ли шансы на возвращение в еврокубки? Похоже, что только через год.

    «Спортинг» назначил Михайловича тренером, затем уволил его через неделю. И еще попал на деньги

    Все, что происходит со «Спортингом» в последнее время, напоминает анархию – президент обзывается на игроков, фанаты их бьют, футболисты расторгают контракты и уносят ноги из Лиссабона. Тренер тоже улетел подальше – аж в Саудовскую Аравию. Вместо Жорже Жезуша был назначен серб Синиша Михайлович.

    Михайлович был представлен в качестве нового тренера, позировал с шарфом и футболкой клуба, а через неделю был уволен. «Спортинг» же вынужден был выплатить ему неустойку в размере 300 тысяч евро. Неплохо: провести время в красивом городе, да еще и заработать деньги, да только серб в итоге остался без работы. Михайловича приглашал экс-президент Бруну де Карвалью (как раз тот самый, при котором в клубе в буквальном смысле слова началась война), его убрали, а следом своего поста лишился и тренер. Работа с Михайловичем не входила в планы нового главы – Соузы Синтры.

    Гризманн не перешел в «Барселону», Пике снял об этом фильм, в клубе рассердились

    Антуан Гризманн все-таки определился. Даже после освистываний на «Ванде Метрополитано» герой финала Лиги Европы и лидер «Атлетико» решил и дальше играть в Мадриде, несмотря на серьезное предложение от «Барселоны». О ключевом решении футболиста был даже снят целый фильм – его готовили в течение двух месяцев. Там обо всем – о раздумьях Гризманна, о реакции и советах его семьи, о давлении болельщиков, о принятии решения.

    Фильм вышел на студии Kosmos Studios, которой владеет защитник «Барселоны» Жерар Пике. Реакция испанца, который отправил твит с тизером для просмотра и пожелание хорошего сезона французу, разозлила президента «Барсы» Хосепа Бартомеу. О чем потом сказал и сам Пике.

    Для футбола такой фильм – нечто новое, хотя реакция была неоднозначной. В спортивном же мире кино такого плана уже снимали.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: amurpress.ru, as.com
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 13
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3282

      woyser 30 июня 2018, 11:42

      Опять Анжи? Прям всеми тракторами тянут их и тянут. Богодельня, а не чемпионат. РФС панды продажные.

      -1
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      Рейтинг: +131

      Dino005 > woyser 3 июля 2018, 22:53

      Ты даун? Кого ещё в пл ставить? Амкар играть не может

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Dino005 4 июля 2018, 04:45

      Нет я не даун. А тебе петуху пора бы научиться с незнакомыми тебе людьми разговаривать грамотно.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 30 июня 2018, 05:50

      псж не трогают а милан пожалйста фаейр плей фикция и богатых трогать не будут

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > anri1703 30 июня 2018, 10:03

      В Милане тоже не бедные.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ItalianFootball 6 июля 2018, 06:20

      до мс псж реала и даже юве им точно далеко

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > anri1703 6 июля 2018, 09:57

      Тут не у кого больше, а у кого баланс лучше. Дебеткредит. Доходрасход.

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      Рейтинг: +10

      dugniks52 29 июня 2018, 23:30

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      0
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 29 июня 2018, 23:17

      Фильм на киностудии Пике, это здорово. Похоже он не только будущий политик, но и бизнесмен.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Валерий Бадмаев 30 июня 2018, 10:04

      Контент-менеджер сообществ в инстаграме и твиттере)

      0
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 29 июня 2018, 20:33

      по сравнению с вылетом немцев. как-то всё убого(

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 29 июня 2018, 19:27

      да нет многие думаю в курсе всех этих историй, ведь читаем новости а не только ЧМ смотрим)

      5
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 июня 2018, 18:20

      блин что РОТОРУ не предложили сразу из ВТОРОЙ В ВЫШКУ

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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > giluxa1963 29 июня 2018, 19:17

      Ротор едва не вылетел в ПФЛ, а вообще в Волгограде нужно чтобы было 2 команды Ротор и Статор!!!!!!

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > giluxa1963 30 июня 2018, 05:52

      у нас вон в зоне восток ни кто не захотел в фнл (( хотя хотелось бы там Зенит Иркутск увидеть

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      Рейтинг: +3282

      woyser > anri1703 30 июня 2018, 11:39

      кто бы тогда вообще остался в зоне и так уже все кто в ФНЛ, а кто и канул в лету(

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Василий Зенитов 30 июня 2018, 12:19

      у вас газпром забрать и последняя команда развалится как Тосно и Динамо

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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > giluxa1963 2 июля 2018, 01:22

      Динамо-СПБ в Сочи уехало вообще-то, за футболом следи

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Василий Зенитов 6 июля 2018, 06:34

      спасибо за инфу не знал в нете почитал статью про переезд

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 29 июня 2018, 18:06

      Ничег оен понял в ролике про гризмана.. ну я так себе испанец, если это ВСЕ в этом фильме. то херня какая-то) сидит слушает полторы минут)

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 29 июня 2018, 17:33

      а ПСЖ разве не нарушил правила?)

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 29 июня 2018, 16:54

      Вот то что Анжи назад вернули просто так,это не правильно,либо тех кто против Амкара стыки играл или с ними же Анжи бы и соревновался...Просто никто заморачиваться не хочет.Эй там в ФНЛ,тут место в РФПЛ освободилось,кто первый,залетай...Базар блин,а не спорт...

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