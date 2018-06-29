7 свежих историй, которые вы пропустили из-за ЧМ

«Милан» убрали из еврокубков, «Реал» купил украинца, над «Спортингом» снова смеются.

«Амкар» – аут. В РФПЛ вернулся «Анжи»

До начала ЧМ об этом писали часто, но официально все свершилось в тот момент, когда мы переваривали 5:0 над Саудовской Аравией. Владелец «Амкара» Геннадий Шилов объявил, что пермский клуб не сможет заявиться даже в ПФЛ, причина банальна – нет денег.

Через несколько дней РФПЛ сообщила, что вместо «Амкара» в элитном дивизионе сыграет «Анжи», который вылетел в прошлом сезоне в стыковых матчах от «Енисея». Что касается ФНЛ, то туда после некоторых раздумий включили «Краснодар-2».

Газинский дал 100 тысяч на установку мемориальной доски Николаю Старостину

Юрий Газинский в шестилетнем возрасте стал заниматься футболом в Комсомольске-на-Амуре. Фактически 15 лет жизни в футболе Газинский провел именно там – как с детства играл в футбол, так и дорос до местного клуба «Смена», а уже затем отправился в «Луч-Энергию», «Торпедо» и наконец «Краснодар».

Основатель московского «Спартака» Николай Старостин несколько лет тренировал комсомольское «Динамо» в послевоенные годы. Газинский пожертвовал 100 тысяч рублей на установку мемориальной доски Старостину. Вместо футболиста, который сейчас играет за сборную России на ЧМ-2018, деньги передала его сестра Маргарита.

«Реал» купил украинского вратаря

19-летний голкипер «Зари» Андрей Лунин заключил шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Год назад Лунин признавался в любви как раз «Реалу», а летом 2018-го мечта стала реальностью. «Заре» перепало сразу девять миллионов евро.

Лунин – самый молодой вратарь в истории украинской сборной, дебютировал он в команде сравнительно недавно – три месяца назад в игре против Саудовской Аравии (1:1). Главным качеством голкипера называют его хладнокровие, он также обладает отличной реакцией. Интересны перспективы футболиста именно при новом тренере Хулене Лопетеги, у которого отлично получается работать с молодежью.

Наингголан сменил «Рому» на «Интер»

Мощный трансфер. Раджа мог заниматься чем угодно этим летом – в сборную Бельгии на ЧМ-2018 он не попал. Занялся в итоге трудоустройством – перешел в «Интер» за 38 миллионов евро, заключив четырехлетний контракт. Бельгийца отлично встретили, сам он признался, что очень хотел перейти.

«Очень важно чувствовать доверие со стороны тренера и вице-президента Хавьера Дзанетти. Благодаря им я почувствовал себя нужным, в «Роме» я это перестал ощущать», – признался Раджа. С детства ли он за «Интер» пока выяснить не удалось.

«Милан» не будет играть в еврокубках

Миланский клуб отчаянно боролся за зону Лиги чемпионов в минувшем сезоне, в итоге квалифицировался в Лигу Европы, но даже там участия не примет. УЕФА наказал «Милан» за нарушение правил финансового фэйр-плей. Год назад президентом клуба стал китаец Йонгхонг Ли, после чего «Милан» провел серьезную работу на трансферном рынке. И не вписался в правила УЕФА.

Итальянцы будут оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде. Есть ли шансы на возвращение в еврокубки? Похоже, что только через год.

«Спортинг» назначил Михайловича тренером, затем уволил его через неделю. И еще попал на деньги

Все, что происходит со «Спортингом» в последнее время, напоминает анархию – президент обзывается на игроков, фанаты их бьют, футболисты расторгают контракты и уносят ноги из Лиссабона. Тренер тоже улетел подальше – аж в Саудовскую Аравию. Вместо Жорже Жезуша был назначен серб Синиша Михайлович.

Михайлович был представлен в качестве нового тренера, позировал с шарфом и футболкой клуба, а через неделю был уволен. «Спортинг» же вынужден был выплатить ему неустойку в размере 300 тысяч евро. Неплохо: провести время в красивом городе, да еще и заработать деньги, да только серб в итоге остался без работы. Михайловича приглашал экс-президент Бруну де Карвалью (как раз тот самый, при котором в клубе в буквальном смысле слова началась война), его убрали, а следом своего поста лишился и тренер. Работа с Михайловичем не входила в планы нового главы – Соузы Синтры.

Гризманн не перешел в «Барселону», Пике снял об этом фильм, в клубе рассердились

Антуан Гризманн все-таки определился. Даже после освистываний на «Ванде Метрополитано» герой финала Лиги Европы и лидер «Атлетико» решил и дальше играть в Мадриде, несмотря на серьезное предложение от «Барселоны». О ключевом решении футболиста был даже снят целый фильм – его готовили в течение двух месяцев. Там обо всем – о раздумьях Гризманна, о реакции и советах его семьи, о давлении болельщиков, о принятии решения.

Фильм вышел на студии Kosmos Studios, которой владеет защитник «Барселоны» Жерар Пике. Реакция испанца, который отправил твит с тизером для просмотра и пожелание хорошего сезона французу, разозлила президента «Барсы» Хосепа Бартомеу. О чем потом сказал и сам Пике.

Для футбола такой фильм – нечто новое, хотя реакция была неоднозначной. В спортивном же мире кино такого плана уже снимали.