Мостовой отрекся от оскорбительных слов в адрес Слуцкого

Александр Мостовой утверждает, что не писал скандальный пост про главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Накануне в телеграм-канале экс-спартаковца появилась публикация следующего содержания: «Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он – нефутбольный человек».

«А кто это опубликовал вообще? Мой телеграм-канал? Очень странно. Спрошу, зачем администраторы канала так написали.

На три буквы я бы Слуцкого, конечно, не послал бы. Меня просто замучили в последнее время со Слуцким.

Для меня Слуцкий – никто, и для многих футбольных людей тоже», – сказал Мостовой.