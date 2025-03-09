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Мостовой отрекся от оскорбительных слов в адрес Слуцкого

Сегодня, 01:54
3

Александр Мостовой утверждает, что не писал скандальный пост про главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Накануне в телеграм-канале экс-спартаковца появилась публикация следующего содержания: «Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он – нефутбольный человек».

«А кто это опубликовал вообще? Мой телеграм-канал? Очень странно. Спрошу, зачем администраторы канала так написали.

На три буквы я бы Слуцкого, конечно, не послал бы. Меня просто замучили в последнее время со Слуцким.

Для меня Слуцкий – никто, и для многих футбольных людей тоже», – сказал Мостовой.

  • Слуцкий проводит в «Шэньхуа» 2-й год.
  • Он выиграл 2 Суперкубка Китая и стал серебряным призером чемпионата.
  • В России тренер взял 7 трофеев с ЦСКА.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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кайрос
1741475443
Мостовой чемпион по переобуванию...Хотя ему до Трампа далеко.Гы Гы
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IVANRUS777
1741476496
Александр протрезвел и решил, что немнооожечко переборщил вчера и с алкоголем и с высказываниями, но на всякий случай свалил всё на загадочных администраторов.
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кайрос
1741476550
ОТРЕКСЯ !
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