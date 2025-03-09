Сафонов рассказал о своих мыслях после победы «ПСЖ» над «Ренном»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями после матча 25-го тура Лиги 1 против «Ренна».

Парижане на выезде разгромили соперника со счетом 4:1.

Российский голкипер провел на поле все 90 минут.

Для него это 12-я игра в сезоне.

«Сыграл очередной матч в Лиге 1. Очередная победа. Хотелось бы очередной ноль, конечно, но не всегда получается так, как мы желаем.

После матча были следующие мысли: ощущалось давление со стороны соперника, «Ренн» играл агрессивно в прессинге, плюс достаточно остро, хоть и редко атаковал, было интересно, напряженно. В общем получил удовольствие от игры.

Касаемо меня, сложилось впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Также есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется и как играет команда.

P. S. Кстати, играл против «Ренна» за «Краснодар» в 2020 году. И только после матча это понял», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.