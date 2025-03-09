Реакция Юрана на удаление Вендела в матче «Факел» – «Зенит»

Сергей Юран прокомментировал скандальную ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом в игре 20-го тура РПЛ против «Факела».

Во 2-м тайме бразильца удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Я играл заграницей и сталкивался с таким. Языка ты не знаешь и не можешь ответить словом. Я проходил через это, случались такие вещи. Получал красные карточки.

Я не припомню, чтобы Вендела удаляли за грубость. Создается впечатление, что он нормальный, спокойный парень.

Да, этот момент не красит его. Но, видимо, это длилось на протяжении какого‑то времени.

Приходят на трибуны такие, которые не футбол хотят посмотреть, а провоцировать. И чтобы именно Вендела довести? Нужно было что‑то слышать и видеть», – сказал Юран.