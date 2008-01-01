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Сиена
Результаты
Сиена - результаты матчей
Сиена
Стадион:
Артемио Франки
Сайт:
http://www.acsiena.it
Тренер:
Марио Беретта
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Кубок. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Италия. Серия А. 2012/2013
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Серия А. 2011/2012
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
Италия. Серия А. 2008/2009
Италия. Серия А. 2007/2008
19.05 | 22:45
Сиена
1 : 2
Милан
12.05 | 17:00
Наполи
2 : 1
Сиена
08.05 | 22:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
05.05 | 17:00
Катания
3 : 0
Сиена
28.04 | 17:00
Рома
4 : 0
Сиена
21.04 | 17:00
Сиена
0 : 1
Кьево
13.04 | 20:00
Пескара
2 : 3
Сиена
07.04 | 17:00
Сиена
0 : 0
Парма
30.03 | 18:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
17.03 | 15:30
Сиена
0 : 0
Кальяри
10.03 | 18:00
Палермо
1 : 2
Сиена
03.03 | 18:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
24.02 | 18:00
Ювентус
3 : 0
Сиена
18.02 | 23:45
Сиена
3 : 0
Лацио
10.02 | 18:00
Болонья
1 : 1
Сиена
03.02 | 18:00
Сиена
3 : 1
Интер
27.01 | 18:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
20.01 | 18:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
13.01 | 15:30
Торино
3 : 2
Сиена
06.01 | 18:00
Милан
2 : 1
Сиена
22.12 | 18:00
Сиена
0 : 2
Наполи
16.12 | 15:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
09.12 | 18:00
Сиена
1 : 3
Катания
02.12 | 18:00
Сиена
1 : 3
Рома
25.11 | 18:00
Кьево
0 : 0
Сиена
18.11 | 18:00
Сиена
1 : 0
Пескара
11.11 | 18:00
Парма
0 : 0
Сиена
04.11 | 18:00
Сиена
1 : 0
Дженоа
31.10 | 23:45
Кальяри
4 : 2
Сиена
27.10 | 20:00
Сиена
0 : 0
Палермо
21.10 | 17:00
Аталанта
2 : 1
Сиена
07.10 | 17:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
30.09 | 17:00
Лацио
2 : 1
Сиена
27.09 | 22:45
Сиена
1 : 0
Болонья
23.09 | 17:00
Интер
0 : 2
Сиена
16.09 | 17:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
02.09 | 22:45
Сампдория
2 : 1
Сиена
26.08 | 22:45
Сиена
0 : 0
Торино
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