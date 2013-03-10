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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сиена
Палермо - Сиена: обзор матча 10 марта 2013
Палермо
10.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Сиена
44'
Анселмо
51'
И. Эмегара
72'
А. Розина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сиена
Желтая карточка
С. Гарсия
90'
+1
Желтая карточка
Й. Иличич
87'
85'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
А. Розина
79'
Замена
М. Пачи
️️️️
К. Терлицци
78'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Розина
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
А. Доссена
69'
63'
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Сесту
Замена
Й. Иличич
️️️️
Ф. Микколи
56'
53'
Желтая карточка
А. Калельо
51'
ГОЛ! 1:1!
И. Эмегара
Желтая карточка
М. Боселли
50'
Замена
М. Нельсон
️️️️
Анселмо
46'
ГОЛ! 1:0!
Анселмо
44'
Желтая карточка
С. фон Берген
16'
15'
Желтая карточка
Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
87
Анселмо
ОП
5
Аревало Риос
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
19
Маурисио Спердути
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Сефас Малеле
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
2-1-4-1-2
70
Соррентино
5
фон Берген
6
Муньос
87
Анселмо
3
Гарсия
5
Риос
27
Куртич
3
Доссена
33
Формика
10
Микколи
17
Боселли
4-5-1
25
Пеголо
5
Тейшейра
27
Фелипе
88
Терлицци
33
Рубин
6
Анжело
27
Розина
14
Калельо
14
Делла Рокка
7
Сесту
11
Эмегара
87
Анселмо
22
Нельсон
22
Нельсон
87
Анселмо
3
Доссена
31
Фаббрини
31
Фаббрини
3
Доссена
10
Микколи
72
Иличич
72
Иличич
10
Микколи
88
Терлицци
24
Пачи
24
Пачи
88
Терлицци
27
Розина
19
Больцони
19
Больцони
27
Розина
7
Сесту
91
Режиналдо
91
Режиналдо
7
Сесту
Остались в запасе
Палермо
Сиена
11
Сефас Малеле
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
19
Маурисио Спердути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
11
Сефас Малеле
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
19
Маурисио Спердути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Палермо - Сиена
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренцо Барбера
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